阿富汗首都機場發生兩起爆炸案，造成美軍及阿富汗平民嚴重死傷，蔡英文立即透過外交部向AIT處長孫曉雅表達哀悼，除嚴正譴責恐攻外，並表達在此艱困時刻，台灣會堅定地與美國站在一起。奇怪，她怎不向阿富汗死傷人民說句話？

蔡總統的作為似乎很熟悉，香港爆發「反送中」，她不僅對遊行學生提供支援，更口頭保證他們的安全無虞，然而當選連任之後，卻和他們漸行漸遠，北京通過《港版國安法》，港人感到大禍臨頭向她求助，她卻來個已讀不回，對香港移民申請不理不睬。

這種例子多了，哪邊有利往哪邊轉，而且是用過即丟，｢港獨｣是一例，｢台獨｣亦復如此，順應大老要求她擺擺姿態，局勢不對又立即擱下，「東奧正名」公投不也是被她玩弄過一次？

最近的例子，蘇貞昌要用1000元換5000元，見反彈聲量太大，她親自下令讓政策轉了彎；當初也是堅持不讓BNT進來，直到高端疫苗派上用場了，也就管它標籤不標籤了。

民調低迷，內閣改組之聲甚囂塵上，又遇上內部勃谿，因此不得不政策大轉彎，暫時把民怨壓了下來。不過，民怨壓力鍋快掀蓋了，內閣改組已箭在弦上。所以，陳時中也不要太高興，傳內閣改組要年輕化，大概這一波難保了。

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