媒體報導，根據世界衛生組織 8月13日公佈的資料，為繼續對新冠肺炎（COVID-19）疫苗進行科學討論，世界衛生組織不久前曾召開專家會議，評估現有、改良、新型疫苗事宜，目的在於審閱現有疫苗的效力證據。評估範圍包括：變種病毒對保護力的影響、保護期限、加強疫苗安全性與交付疫苗的方式。

專家們在會議中根據現有的科學依據展開討論，初步評估疫苗對不同變種病毒株的效力、混打風險，疫苗開發商也更新了各自目前的進展，並討論2劑疫苗以外「第3劑疫苗」的必要性。

被世衛專家評估的疫苗，包括Novavax、BNT（輝瑞）、Moderna（莫德納）、Johnson & Johnson（嬌生）、Sinovac（科興），還有台灣的國產疫苗Medigen（高端）。此事令國內支持高端者興奮不已。

然而，由於高端疫苗是採用免疫橋接方式通過緊急使用授權，在國際上並未獲得其他國家以及世衛組織的認可。世衛把高端列入評估對象，表面上是承認高端開發的確實是新冠疫苗。但是真正的用意，是不是在提醒高端，為獲得國際認可，必須要比照其他疫苗按照國際規則進行研發，甚至是對高端提出警告呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※