為因應中國崛起，台灣民進黨與日本自民黨在8月27日上午首度舉行台日執政黨的「外交、防衛政策意見交流會」，由兩黨各推派兩位國會議員代表，分別在民進黨中央黨部及自民黨本部，透過視訊方式進行黨對黨的交流，會中提及了東海及台海的區域安全議題，對於台日之間的合作共識與進一步交流，雙方似乎都樂觀其成。

中國威脅日本與台海安全

民進黨由立法委員羅致政及蔡適應代表，兩位委員長期處理國防、外交事務，非常熟稔台灣與日本間的相關議題，自民黨則由具有日華議員懇談會會員身分的參議員佐藤正久，以及身為自民黨「促進日本、台灣經濟文化交流議員之會」成員的眾議員大塚拓代表，兩位日本國會議員皆曾多次訪台。

佐藤正久在會中指出，日台雙方在外交、經濟、安全保障等各層面皆有交流，並達成許多好成績，不過因為官方在正式交流上仍有所限制，因此透過執政黨主管議員的交流，希望能強化雙方合作，特別是近年來，由於中國片面改變區域現狀，不只影響台海安全、更影響日本安全，因此日本方面認為應與台灣加強交流，本次交流會為雙方第一次舉行，期待後續持續交流。

大塚拓接著於會中指出，此次日台「2＋2」會談深具意義，日台同樣位處東海附近、同樣面對中國，是命運共同體，近期中國軍事力量大幅提升，不再掩飾其意圖，造成區域不穩定，影響世界秩序。儘管日本防衛政策向來變化較小，但近來情勢已不容忽視，故日前自民黨國防部會已提出強化政策的建言，日本政府也認真看待，並增加相關經費，希望借此提供嚇阻力，避免區域不穩定。

羅致政在會中代表民進黨感謝自民黨主動促成此次交流會的舉行，並表示自民黨與民進黨身為執政黨，有義務提供人民自由、民主、安全的生活，面對區域變局、特別是中國崛起後帶來的各方面衝擊，台日有共同的利益與價值，雙方在安全、環保、海洋、經濟等問題上，必須共同面對與行動，期待雙方在未來可以通過共同的行動來達成。

日本的善意可能只是「場面話」

就在今年四月，拜登上任後首場與外國領袖面對面的峰會便給了日本，為了展現盟邦團結，拜登還告訴菅義偉，日本在安全和其他議題上享有美國「鋼鐵般的支持」，兩國領袖誓言堅定聯手抗衡中國，並加強因應氣候變遷及5G通訊方面等領域合作，而美日會後在聯合聲明裡提及台灣，更是1969年後頭一遭。

這是繼三月美日外交和國防部長的「2+2」會議聯合聲明後，美日兩國再度就台海局勢表態，也是自1969年以來，美日首次在首腦會談聯合聲明中，明確表達對台海問題的共同關注。

但其實在美日峰會後的聯合聲明中，也只是用一兩句話簡單地帶到了台灣議題而已，聲明提到台海和平與穩定的重要、並鼓勵和平解決台海問題。在會後召開的聯合記者會中，菅義偉表示，雙方有談論台灣的情況，但他不便提供任何細節，因為這涉及外交往來，但日本與美國曾明確就台灣海峽和平穩定的重要性達成共識，而峰會中再次對此做確認，顯然對美國與台灣「做交代」的意味濃厚。

此次聯合聲明觸及中國核心利益的台灣問題，引發中國強烈譴責並批評美日聯合聲明是「粗暴干涉中國內政、嚴重違反國際關係基本準則」，中國外交部並暗示可能採取反制措施，將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益，進一步考驗日本政府的友台與挺台決心。

這也讓菅義偉於4月20日在日本國會就此前訪美行程發表國會報告時，面對日本國會議員針對其與拜登在會後聯合聲明中明確提及台海安全的質詢，菅義偉給出了明確表示，強調「日本完全沒有軍事介入的考慮」，且對於美日聯合聲明中提到台灣一事，也表態日本「並不以軍事介入為前提」，而是強調和平方式解決。

至於為何在美日聯合聲明中提及台灣與台海的問題，菅義偉則是表示，這是因為考慮到中國和台灣的軍事平衡變化等因素，才有對於台海發生衝突的假設，就《美日安保條約》中的「週邊事態」認定來說，什麼樣的事態屬於能夠讓日本在後方支援美軍的重要影響事態，菅義偉也認為很難一概而論。

顯然地，這應該是菅義偉試圖安撫中國、尋求北京方面的理解，才就美日聯合聲明中的爭議內容加以澄清，並明確表示日本不會軍事介入台海衝突，等於是打臉了一直以來視日本為最佳盟友之一的民進黨。

東海安全對兩岸關係的影響

東海地區安全情勢主要是關於釣魚台的爭議，這涉及台灣、中國與日本三者之間的主權之爭，是東海安全議題的戰略三角。就台日雙方而言，經過協商與溝通，台日之間於2013年簽署漁業協定，雖然有在某種程度改善雙方的緊張關係，但其實在保障台灣漁民的權益方面，還是存在諸多爭議。台日兩黨國會議員這次對話，對於釣魚台漁權爭議仍三緘其口避而不談。

對中日雙方而言，為了避免在東海地區發生衝突，增進彼此瞭解及提高互信程度，經過長期協商後，達成協議簽訂海空聯絡機制，並於2018年6月8日啟動該機制。但對於釣魚台的敏感爭議，中日雙方則以不標示適用範圍的方式，模糊帶過釣魚台主權問題。

但對於中國海警船仍然在釣魚台海域執行巡航任務一事，日本也持續向中國表達抗議，可見東海的安全情勢仍有待持續觀察。由日本的國防預算來看，呈現增加的趨勢，可見即使雙方經過協商及對話，中日彼此之間的關係雖有修復，但未實質解決爭議問題，未來在此爭議上可能維持「鬥而不破」的局面。

整體來看，釣魚台的爭議涉及主權意識，在民族情緒的影響下，很容易演變為軍事衝突，若擴大為軍事衝突，則不僅跟台灣、中國及日本三方有關而已，還有美日之間在安保條約保障的因素需納入考量，形成更為複雜的四邊關係，但美國的態度明顯是不願意被捲入此一戰爭中，因為這並不符合美國的國家利益與戰略利益。

因此，在中日及台日分別已簽署相關協定、建立雙邊友善關係的基礎下，台灣不應只尋求與美國和日本交好，畢竟美國眼中是以美國利益為優先、而在日本眼裡當然也是以日本利益為優先的，台灣應該透過兩岸關係的穩定與修復，來化解台海的區域緊張情勢，與中國共同創造兩岸關係的和平、穩定與發展。

（作者為國立聯合大學助理教授、國立台東專科學校助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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