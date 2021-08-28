長期居住美國的史學家余英時先生去世，在台灣及香港引起很多討論，有人緬懷他的學術成就，認為足以與自由主義大師胡適及他的恩師錢穆齊名，也有人感嘆他的去世代表民國思想家時代的結束，還有人遺憾他是「學術思想的巨人」，卻也是「現實政治的凡人」。一頭大象，人們總是從自己的視角與需要去「定義」，像余英時這樣著作等身、桃李滿天下的學者，難免「一個余英時，各自表述」。

非常特別的是，民進黨政治人物及綠營支持者，一向對民國學者沒有興趣，尤其像余英時這樣一個充滿中國情懷，自稱「我到哪裡，哪裡就是中國」，長期支持國民黨政府，被李敖嘲笑為「中華民國未亡人」的學者，民進黨更是敬謝不敏，拒絕往來。

但余英時去世，總統蔡英文、副總統賴清德都在臉書貼文，稱讚他是「知識分子典範」，中央社、《自由時報》也大篇幅報導他去世的新聞，綠營媒體充斥各界追思緬懷他的文章，讚許他堅定的反共立場與對台灣民主的支持，極盡頌揚能事。理由無他，因為余英時反共，可以「為我所用」。

余英時年少離家就走上反共的道路，長期與國民黨兩岸理念相近。但近年隨著大陸改革開放與台灣意識崛起，兩岸關係本質已經改變，加上國際局勢變化，中國已經不是當年的中國，台灣也不再是從前的台灣，國民黨也開始追求兩岸和平發展，但長居美國的余英時未隨之改變，仍維持他一貫對中國與台灣的觀點和立場，因而給了綠營見縫插針的機會。

2012年台灣反國民黨、反中運動風起雲湧，旺中媒體集團也被冠上莫須有的「紅媒」大帽子，遭到鋪天蓋地的批鬥，遠在美國的余英時，對台灣政治動態並未準確掌握，卻受到反中者民主、自由、人權口號的迷惑，誤認為他們是自由主義同志，卻忽略他們反中本質，因而積極介入反旺中行動，對旺中集團造成沉重的打擊。後來他又聲援太陽花與香港反送中，在在顯示他對現實政治的誤判。

事後證明，余英時對太陽花學運的判斷完全錯誤，當時余英時曾發表《台灣的公民抗議和民主前途》，從「民主防衛」的角度支持這場學生抗議活動。時隔7年，事實證明太陽花本質上是政治運動，不是「民主防衛」，幕後是民進黨的操作，領頭的黃國昌、林飛帆等人都得到一官半職，獲得政治利益。余英時隔海觀看台灣這5年來的政局演變，對民進黨掌握政權後，動不動對批評政策的言論查水錶、移送司法偵辦，肆意侵犯人民言論自由，對不聽話的電視台拒發執照，還濫用立法院多數席次，隨民進黨之意立法打擊國民黨、以一黨之意修「國安五法」、制定《反滲透法》，以白色恐怖手段限制兩岸交流時，是否會同意台灣許多人對民進黨政府的認知：根本不是一個實踐民主、自由的政府，而是民選的獨裁政府。

余英時對兩岸關係的本質也有很大的誤判，余英時認為「台灣一般人想到的是共產黨很有錢，為了賺錢必須跟共產黨妥協，那就看你要妥協到什麼程度，如果妥協到政治上都不顧的話，台灣將來會變第二個香港。」第一，台灣不是前殖民地，台灣不會是第二個香港。第二，台灣和大陸交流是為了和平發展，不單純是為了賺錢。第三，台商到大陸固然賺到錢，但對大陸經濟發展也有貢獻，是互利關係，何況兩岸的統一，要經過平等協商與和平發展的過程。

余英時更誤判大陸的發展，他在2012年寫給黃國昌的信中指出，大陸各地群體抗爭事件每年不下一、二十萬次；「星星之火，可以燎原」，說不定什麼時候局面失控，一種不能想像的解體局面便會突然出現。將近10年，中共不但未崩潰，習近平積極整頓貪腐有成，反而贏得高政治聲望，而近年大陸經濟持續成長，國民生活水準隨之提高，中共政權顯得非常穩定。

余英時不但被太陽花利用，他支持香港「占中」同樣是被港獨利用，他一生堅持中國傳統文化價值，卻被台獨、港獨「蹭」知名度與影響力，民進黨再度執政後，不敢在政治上實現台獨，卻在文化上切割台灣與中國的連結，余英時如果在世繼續觀察，應該會對當年支持反旺中、挺太陽花與香港占中感到後悔吧！（作者為資深媒體人）