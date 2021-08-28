行政院規畫的五倍券政策已定案，預定10月推出，各部會將配合推出各種消費券「助陣」；與此同時，公務員明年不調薪的規畫已被蘇貞昌推翻，軍公教明年可望加薪，基本工資也幾乎可以確定將再調漲。民眾有意外之財、公務員與基層勞工可望調薪，大家都「樂不可支」，卻忽視了通膨火苗燃起的危機；政府要小心，千萬不要再亂撒幣，少推可能助長通膨的政策。

政府借貸發錢鼓勵消費

振興五倍券確實刷新許多紀錄，一個是每人發放5000元且全額由政府負擔，金額不但超越去年的三倍券，也把馬政府時代的3600元的消費券比了下去；但另一個角度，這也是政府舉債給民眾消費的新紀錄，舉債金額直破千億元；當然，還有一項紀錄是：一般政府擴大支出、鼓勵消費必然是經濟低迷之際，但這次卻是在經濟看好、成長率持續上調之際，還借貸發錢鼓勵消費。

其結果就是助長通膨的壓力，台北市長柯文哲在被問到如何看待中央的五倍券政策時，他的回答是：未來幾個月，台灣會開始出現通貨膨脹，「因為大陸熱錢回來，前瞻計畫8800億，還有紓困8400多億元，台灣每年生產貨品這麼多，然後鈔票又要加印這麼多，結局就是通貨膨脹。」

顯然中央執政團隊對通膨的警覺性尚不如首都市長，在這波通膨壓力尚未到頂時，不但不警覺注意，反而還持續加重通膨壓力。從數據上看，今年7月的消費者物價指數（CPI）較上年同月漲1.95%，1到7月平均較上年同期漲1.54%；相較過去幾年CPI都維持1%左右，去年甚至呈負值，物價壓力明顯增大。

更值得注意的是代表生產物價的躉售物價指數（WPI）7月比去年同月上漲11.77%，1到7月平均較去年同期上漲6.72%，躉售物價的上漲，代表的就是未來消費者物價的壓力來源。

這波通膨壓力其實全球「有感」，早在年初，拜登政府大手筆通過近2兆美元的刺激經濟方案，美國就爆發過一波「通膨是否再起」的論辯，以目前的數據看，擔心通膨者顯然正確，美國近幾個月的物價上漲率高達5.4%，是30年來最高增幅。

央行應拿出作為壓制通膨

正本溯源可以發現，去年疫情導致的生產受挫、貿易貨櫃至今未能恢復正常、供應鏈被打亂，導致不少產品價格上升，而且可能只是在初升階段，日前傳出台積電漲價20%即為一例；與此同時全球原物料開始上漲，業界分析認為可能又到了大宗物資多頭上漲的循環期。

可以看到，各國生產者物價都開始飆漲：大陸工業生產出廠價格（PPI）7月上漲9%，美國生產者物價指數7月也上漲7.8%，是12年來最高，即使向來物價低、活在通縮陰影中的日本，7月的企業物價指數（CGPI）也高達5.6%，是13年來最大增幅，國際貨幣基金（IMF）警示全球各央行：這波通膨可能更持久，各國央行要先發制人。

但政府顯然不把通膨火苗再起當回事；今年經濟成長率預估可達5.88%，是近11年來高點，按理沒有需要撒幣刺激經濟，但蔡政府還是堅持推五倍券，而不考慮以較小幅度、更精準的紓困方式協助受創的小商家；去年到今年的4波紓困已花掉8400億，前瞻二期4400多億預算也開始執行，如加上地方配合款，前瞻花費金額又要再多數千億。

通膨壓力已大，行政院又初步決定為軍公教調薪，一般預料調幅在3%左右；勞動部釋出的訊息顯示，明年起基本工資可望再調3%以上。公務員、基層勞工調薪是美事，但薪資上漲往往是點燃通膨的主要動力，在通膨壓力已大之際，政府卻如「趕集」似的又是撒幣、又是加薪。

對民眾而言，當警覺通膨是對自己荷包與購買力的傷害，用白話文講就是：錢變小了，應該反對政府助長通膨的政策，否則，手上拿到5000元五倍券，以為賺到了，但2%的通膨就吃掉數萬元的購買力。

政府應警惕通膨對財政政策的威脅，如果通膨引發民怨，就會是政治危機，不要再胡亂撒幣，央行更該拿出作為，一旦通膨已起再去壓制，將事倍功半。