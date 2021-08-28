隨著數位人民幣（e-CNY）的迅速發展，人民幣國際化、挑戰美元地位的話題再度成為市場熱點。

根據國際清算銀行（BIS）的調查，目前全世界針對央行數位貨幣（CBDC）的研究，大多數仍停留在先導實驗或概念驗證階段（約60%），只有少數（約14%）真正進入實際開發與試點工作，大陸就是其中的佼佼者，進度最為超前。

根據人行剛公布的《數位人民幣白皮書》，截至2021年6月底止，數位人民幣試點場景已超過132萬個，範圍涵蓋購物消費、工資發放及交通旅遊等各個領域，累計交易筆數及金額則分別高達7075萬筆及345億元人民幣。e-CNY，隱然已是下一個世代的主流貨幣。

各國對美元存在疑慮

為何市場對e-CNY如此有興趣？甚至認為其可能會威脅到美元地位？除了近年來數位貨幣發展趨勢加快，驅使各國競相投入研究外，根本性的因素還是在於美元長期的全球霸主地位，讓美國可以肆無忌憚印鈔，逼迫各國共同分擔「鑄幣稅」，從而引發世界各國的強力不滿。另一方面，現今各國對美元主導的國際貨幣體系，在美元流動性過於氾濫的情況下，也存在嚴重的不信任感，各種反撲力道隨之而來。

確實，50年前著名的尼克森衝擊（或稱美元衝擊）改變全球貨幣體系的運作。當時，美國總統尼克森的一席話，讓美元與黃金正式脫鉤。美元發行不再受限於黃金儲備，只要美國聯準會願意，就可以無節制地印出他們想要的鈔票。2008年金融海嘯後的量化寬鬆（QE）如此，2020年因應疫情的大肆印鈔舉動，也是一樣。氾濫的美元雖然為全球提供大量流動性，帶動國際經貿與投資發展，但隨之而來的苦果，如物價全面上揚、資產泡沫擴大、貧富不均惡化等，全球也被迫得共同承擔。

憑藉著在國際貨幣體系中的長年主導地位，美國印鈔有恃無恐，但過度濫用信用優勢，讓美元的價值開始受到質疑。在美元價值漸漸受到世人懷疑之際，人民幣成為取代美元的新希望，因而人民幣國際化進程受到許多人關注。只是，人民幣國際化推動10多年，在跨境貿易、投資及儲備貨幣的地位上，確實取得不錯的成果，但仍難以撼動美元的地位。

除了資本帳管制仍未全面鬆綁外，另一個關鍵原因是，國際社會對於人民幣的信任感仍未充分建立。國際知名金融大師艾肯格林指出，這個信任感是立基於民主化之上，而這正好是中國所欠缺的。他列舉所有過去曾擁有過國際通貨的國家，如荷蘭、英國及美國等，強調沒有一個不是民主國家。顯然一國貨幣想要國際化，民主化可能是其中的一個必要條件。

數位貨幣 全新的競爭戰場

不過，進入21世紀，艾肯格林的理論是否仍然正確，還需要未來的發展來驗證。但取得國際社會信任感，讓其他國家人們願意使用人民幣作為交易媒介、計價單位或價值儲藏工具，確實是人民幣與美元競爭的勝負關鍵之一。過去大陸推動人民幣國際化，也是基於這樣的戰略思維在進行。不過，儘管總體方針沒錯，但細節部分可能還有很大的改進與調整空間，甚至必須融入一些新戰略思維。e-CNY應是一個可以善加利用的全新工具與籌碼。

實際做法上，可以透過e-CNY的全球領先優勢，結合大陸在一帶一路的經濟影響力，進而強化e-CNY在一帶一路國家的跨境支付角色。也就是說，先以成為區域軸心貨幣為首要目標，再來挑戰美元的國際貨幣地位。年初人行聯合香港、泰國及阿拉伯聯合大公國的央行，共同發起多邊央行數位貨幣橋（m-CBDC Bridge）研究項目，藉以探索e-CNY在跨境支付中的應用，就是很好的開端。

在數位化潮流驅動下，數位貨幣彼此之間的競爭，已經成為全新的貨幣戰場。可能因為對美元過度自信，美國在這個戰場上並沒有競爭意識，表現相對落後。如果大陸能夠好好把握這個機會，發揮e-CNY的先發優勢，從部分區域著手，逐步滿足數位貨幣的貿易結算與投資需求，建立當地人民或企業使用的信任感，之後再擴散至其他地區，相信一定能大幅提升e-CNY的影響力與吸引力。到時，人民幣國際化將水到渠成。