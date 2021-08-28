阿富汗親美政權土崩瓦解已經兩周，但圍繞「台灣是不是下一個阿富汗」的爭論餘波未平。為了安撫人心惶惶的民進黨政府，拜登的國家安全顧問蘇利文在白宮記者會上不惜將台灣與以色列相提並論，強調美國對盟友與夥伴的承諾「一如既往，堅若磐石」。隨後，拜登為捍衛美國信譽親上火線，更是將台灣與日韓甚至北約盟友一視同仁。

不料華府不但沒有定分止爭，反而越描越黑，引出拜登是否口誤的新一輪口水戰。不過，拜登高調挺台到底是口不擇言，還是老謀深算，對摩拳擦掌、矢志一統的北京並不重要。

拜登語出驚人後，白宮匿名高層迅速澄清「美國對台政策沒有任何改變」，國務院發言人則將美國的「一中政策」公開復述了一遍，以回應輿論對拜登政府改變「戰略模糊」的質疑。的確，日韓和北約盟國是美國白紙黑字的條約盟友，台灣跟美國連邦交都不存在，所謂對台灣的承諾只是來自美國的國內法且語焉不詳，因此台灣與美國的正式盟邦不可同日而語。

事實上，美國總統在台海問題上的談話引發軒然大波並非沒有先例。20年前初登大位的小布希也曾脫口而出「美國有義務保衛台灣，會竭盡所能協防」，結果遭到時任參議員拜登反駁，小布希政府高官也出面滅火，重申《台灣關係法》才是美對台承諾的標準口徑。

目前來看，拜登忙中出錯的可能性不小，大陸的反應也相對風輕雲淡。然而，即使拜登在台灣的地位認定上出現口誤，拜登政府上台以來持續打「台灣牌」卻是不爭的事實。國務院公開喊話北京停止對台施壓、美國軍艦多次穿越台灣海峽、美台簽署《海巡合作諒解備忘錄》、美國將台海議題納入與盟友的雙多邊會談、美國軍機連續起降台灣、拜登政府首次宣布對台軍售…，相比橫衝直撞的川普政府，拜登政府打「台灣牌」更講究策略和技巧，但在大陸看來並無本質區別，都是掏空「一中原則」和「三個公報」，向「台獨」發出錯誤信號。因此，哪怕拜登一時糊塗，下不為例，北京也不會感念在心，只會更加警惕美國出招。

萬一這位美國政壇的「外交老江湖」不是口誤呢？或許拜登覺察到解放軍磨刀霍霍，台海兵凶戰危，美國捲入戰事的風險陡升，因此故意使人產生美國對台政策轉向「戰略清晰」的聯想。一方面口無遮攔，方便幕僚以「失言風波」搪塞。另一方面虛虛實實，震懾大陸不得輕舉妄動。然而，大陸在準備對台軍事鬥爭時必然考慮到美國軍事干涉的可能性。

1958年八二三炮戰期間，美國曾在台海集結60多艘軍艦對大陸施壓，但北京也毫不示弱。即便解放軍奉命「只打蔣艦，不打美艦」，美軍也因此陣腳大亂，拋下國軍溜之大吉，要知道那時候台灣可是美國的正牌盟友。

拜登一番信誓旦旦就讓民進黨忘了阿富汗前車之鑒，感恩戴德抱美國大腿。可現實是北京早已在戰略上掌握了兩岸關係的主導權，軍事上反干涉的準備也是緊鑼密鼓。美國的戰略模糊也好，清晰也罷，都改變不了大陸統一的決心。民進黨再粉飾台美關係史上最佳，也改變不了台灣只是美國馬前卒的命運。（作者為大陸學者）