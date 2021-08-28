媒體報導，針對2014年造成嚴重人員死傷與財產損失的高雄氣爆一案，高雄地檢署因81案相關案件都「查無犯罪事實」而予以簽結，為此，前高雄市長、監察院長陳菊日昨在臉書發文表示，「不信公義喚不回」，先前「四處流竄的謠言」是「濫用言論自由」，且是挑起社會族群對立的錯誤示範，她始終相信社會有公義，希望這些「無中生有」的紛紛擾擾能就此平息云云。

坦白說，最沒資格說出「不信公義喚不回」的人，不就是陳菊院長本人嗎？暫且不論那段選舉期間，栽贓抹黑黃俊英「暗黑走路工抓到了」的謠言，試問，最終「遲來的正義」真有還給黃俊英一個公道與是非嗎？

檢視蔡政府目前明顯違背鄭南榕主張「百分之百的言論自由」，與慣作哏圖抹黑造謠生事1450網軍的現在進行式等慣犯，試問，誓言維護人權的陳菊又可曾說過任何一句話？再說，一向訴求「道德制高點」的民進黨政府，曾幾何時，清廉、勤政、愛鄉土的標準竟然會「倒退嚕」到只剩「無犯罪事實」？

高雄在綠營長期執政下已近三十餘年，地下管線的複雜早該重整規劃與維護了，難道高雄市政府與花媽都一直在睡覺嗎？講白了，高雄市政府就像是一直在玩俄羅斯輪盤的「賭運氣」，只求在自己的任內不出事即可阿彌陀佛的躲過。換言之，陳菊的高雄執政經驗就只剩下「表象工程」的建置，這也才會有「天坑之市」的形容，試問，陳菊不害臊嗎？

檢視那些沒有「用在刀口上」且諸多離譜誇張的氣爆善後政策作為，諸如最應用在「災民身上」的善心捐款，竟是被用在「表面合法」但「明顯不合人情義理與救災效益」的裝置藝術上，又或者是拿來「事主變公親」地用在所謂替災民「代位求償」的法律訴訟行為上，試問，這樣的事跡難道會是眼睛業障重的「無中生有」嗎？午夜夢迴之時，陳菊真能心安入睡嗎？套句呂秀蓮前副總統的經典話語，終有一天大家可都是要去見閻羅王的啊！

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