離開台北後的下一站是花蓮，與其說是期待的花蓮的清水斷崖，不如是期待沿蘇花海岸的這段火車吧。

中學時就被電影諸如《練習曲》所害，環島海岸線是每一個看過這部電影的人都會有的執念吧。

「抵擋太平洋的堤壩」

不過說來好笑，現在翻起照片才想起來，從台北乘火車去花蓮是下午，行至蘇花公路時其實早已天黑，並未看到這一路的大海。

市井氣息濃厚、沒有新建高樓大廈、街頭的廣告牌好似內地九十年代的二三線城市、悠閒的機車大爺、山坳中的城市在大山的庇護之下。

不大的花蓮市，沒騎多久就到了海岸邊。

這可以稱之為「抵擋太平洋的堤壩」了吧？（作者提供）

這可以稱之為「抵擋太平洋的堤壩」了吧？

每每看到大海，總會給自己製造諸多矯情的思緒。

看到這樣生活在海邊的人，安靜地坐在涼亭中觀海的母子，總會想如果自己生活在一個海邊城市，會不會過著不一樣的生活呢。

雖不是一個晴天，但海水依然透明，反倒是和陰沉灰暗的天形成了鮮明的對比，這種對比感似乎使這樣一個場景顯得尤為不真誠。

🛵

專屬記憶

離開花蓮後坐火車去墾丁。

坐在位置上，心中默念，請一直這樣開下去吧。

每一面車窗是一副油畫，駛過台東的鄉村田野開始沿海岸線前行。

對火車以及火車旅行有執念的我來說，能夠在這樣的天空下享受這般旅程，算是此生無憾的體驗的吧。

在鄉間小鎮和海邊騎電瓶車好像就成了台灣的專屬記憶。

趕在太陽落山之前白沙灘看了日落，在沒有什麼人的海灘上遇見兩個牽著手親密合照的女孩子，不知是不是一對小情侶。

在墾丁的第二天去鵝鑾鼻和龍蟠，是在雲中行走的一天。（作者提供）

在墾丁的第二天去鵝鑾鼻和龍蟠，是在雲中行走的一天。

在龍蟠草原上，面對大海，又一個人偷偷聽了七八點的《我所擁有的時間》，工作的第一年每天陪伴我加班返家的歌。

此行台灣的最後一站是高雄，從墾丁坐大巴返回枋寮火車站，一路上大巴沿著海岸線行駛。

海邊有不少裝飾誇張的咖啡店，五顏六色的衝浪板讓我一下子想起了加州的santa monica海灘，明明已是好幾年前的記憶，這般一聯想，好像閉上眼也都浮現在了腦海裡。

不知是否由於前面幾天的旅行已經消耗完了大部分精力和好奇，又或者高雄本就是個無聊的城市，在高雄只停留一天，甚至都抱著一種「快點結束吧，把這時間打發掉」的心情。

可直到今年讀了台灣作家王聰威的《濱線女兒》才知道，原來這片地方就是書中故事的發生地，哈瑪星，一個以鐵道和港口聞名的舊時繁忙城區。

高雄之行結束於這頓用高腳杯喝茶的凹造型小店，返回上海後開始一段還頗有期待的新工作。

現在再回想，自己也會羨慕當時那個，還能抱有期待之心的小朋友啊

（普魯士藍/上海）

（本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號）

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