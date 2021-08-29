隨著半導體晶片供應的缺貨，各國除了競相投資晶圓廠外，也紛紛要求台灣積體電路公司前往美國、日本、歐洲等地設廠投資。在各國政府的強力要求下，台積電面臨騎虎難下的局面，前往海外投資雖然可以鞏固海外市場，和各國政府、廠商建立良好的關係，但也會增加不少建廠、人才召募、土地取得的成本，以及上下游供應商等產業鏈群聚的配合等問題。但如果不去，則可能會得罪各國政府，加深市場進入的困難，以及各國競相發展半導體產業，加速籌建晶圓廠，導致排擠效果擴大等負面影響。但這些壓力似乎只由廠商獨自承受，並未見到政府出面，整合部會資源來協助台積電因應各項國際壓力。

對於台積電面臨的國際壓力，政府究竟需不需要協助台積電因應呢？我們覺得有必要，畢竟台積電成為護國神山，為國家形象帶來很多正面的外部效益，政府也藉台積電的急單協助各國政府，為台灣贏取很多國際公關的機會。而且，台積電及其半導體供應鏈為台灣創造的很多出口，以及高額的民間投資，也造就了台灣去年和今年傲視全球的經濟成長率，這些都是台積電及相關半導體產業帶給台灣的驕傲。

至於政府如何協助台積電呢？我們認為，可以從以下幾個方向進行：

第一，強化台積電對全球經濟有利的正面論述。目前各國媒體對台積電的報導相當多，但根據國際半導體協會的分析發現，似乎不少不盡是正面的論述。例如台積電的壟斷地位，造成晶片的短缺，各國應該自行發展半導體產業來克服當前的危機，或基於國家安全，應該減少進口，扶植國內的產業等。

不過，貿易跟產業的發展本來就依據比較利益的原則來進行，以美國為例，美國發展高毛利率的IC設計業，台灣則針對比較中低階的晶圓代工、製造業來發展。台灣半導體產業的發展，篳路藍縷，並非完全一帆風順，從1970年代派人才前往美國RCA取經，到國家資源的協助，舉全國之力，一步一腳印，從人才、電力、資金、土地等的協助。尤其是數十年如一日的研發投入、培植國內的上中下游產業群聚，才有今天的局面，絕非蓄意形成壟斷的局面。再者，台灣是一個自由民主國家，絕對不會壟斷技術、產能，並樂於和其他國家技術合作、交流。同時，各國在晶片危機時，台積電即配合政府政策的要求，快速協助各國取得相關的產能。而且，除了台積電之外，台灣還有聯電、華邦、世界先進等廠商，加上完整的封測群聚廠商，可以協助各國取得一次購足的服務，並提高半導體在各產業應用的競爭力。彼此分工的結果，而得以讓世界更美好。反之，違反比較利益的原則，各國自行發展半導體產業，反而失去成本效益的優勢，不見得是聰明之舉。

第二，加強台積電對國內產業影響力的正面論述。如同前述，台積電雖然就業人數不到10萬人，但是它帶動台灣的上游IC設計、中下游封裝、測試、光罩等產業，乃至化學材料與機械設備、土建設備的發展，加上每年高達千億元新台幣的投資，以及對出口的龐大貢獻，均可謂台灣之光。尤其是這兩三年台積電不斷躍上國際版面，為台灣的國際形象，添加了不少光彩，也讓世界的人看見台灣的存在與榮耀。同時，半導體作為國內電子資訊業的投入重要原料，在地緣的關係之下，國內廠商自然也比較容易取得相關產能，有助於提升台灣整體電子資訊業的競爭力。

第三，增加台積電海外投資的談判籌碼。雖然台積電赴美國、日本、歐洲等地投資，可以槓桿海外人才、土地、建立客戶關係等資源，以及鞏固海外市場等優勢，但也有海外成本高、勞工安全、環保標準高，退休金提撥等劣勢。此外，根據國外專家訪談的結果，如果國內對台積電前往海外投資樂觀其成，而且不少廠商爭著去美國投資，我們就拿不到太多好的籌碼。如果國內對台積電去美國投資，多發出一點疑慮，包括可能導致人才、技術的流失，以及海外高昂的建廠、生產成本，可能降低公司盈餘，並損及股東權益等。如此或可爭取更多台積電在海外投資的談判籌碼。包括聯邦的行政支援、州政府的租稅優惠、土地租金減免，乃至於劃出一定區塊的工業區，容納台積電及其周邊供應鏈廠商。當然政府也可以利用台美貿易投資架構協議（TIFA）的平台，為台積電及相關半導體廠商爭取更多的權益。