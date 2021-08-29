報載塔利班在坎達哈修復了1架UH-60黑鷹直升機，大家都懷疑修復技術與零部件從哪裡來？大概會有4個可能：伊朗、中國、使用美式裝備的中東國家，或阿富汗自己的技師使用庫存零部件

第一個可能是伊朗，伊朗人常說自生波斯人，不是阿拉伯人，波斯語極大程度影響佔阿富汗40%人口的普什圖語，可以把普什圖語歸類為泛波斯語。伊朗擁有許多美式武器，例如F-5和F-14，他們怎麼維護這些老舊武器裝備的？

早期是以走私方式偷運零部件，被美國斷絕後開始自食其力：自行研發、逆向工程、3D列印技術製造零部件。機上所有零部件幾乎都換了一遍，連F-14機載飛彈AIM-54（鳳凰飛彈）也成功逆向，據聞性能可以比肩AIM-120飛彈，阿富汗將從伊朗老鄉那兒獲得啟發。

阿富汗本身有不少的航空技師，據聞將近5千人，扣掉被塔利班嚇跑的1千多人，大約還有3千人留下來，其中包括400多名資深技師。美軍倉促撤軍，必然留下大量庫存零部件，拼拼湊湊總是可以修復的，只是沒有人飛。

此外，中東地區還有很多國家使用美式武器裝備，例如阿聯酋、沙烏地阿拉伯和埃及，阿富汗所需的維修技術也很可能來自於這些國家退休技師的協助。

最後是中國大陸。1980年代是美中蜜月期，中國大陸陸續從美國進口了24架黑鷹直升機部署在成都軍區，汶川大地震期間，證明在高原無以倫比的飛行能力，直-20可說是中國版的黑鷹，大陸有充足的技術與零部件可以支援阿富汗。

塔利班開始修復美軍裝備是一件好事情，表示他們重視技術與工程師，或多或少可以沖淡其極端宗教思想。塔利班建國之初必然困難重重，維修美式裝備只是第一步。

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