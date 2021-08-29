一部單車要與跑車競速，不論是奧運選手騎上單車，還是在單車上安裝助力器，都只會愈追愈遠，最後連跑車之聲亦不能聽見。這正是立陶宛和台灣兩個彈丸之地所面臨之狀況。

立陶宛總統稱，波羅的海國家不會在與白俄羅斯和中國的爭端中退縮，稱她致力於捍衛民主的原則和價值觀免受攻擊。8月13日，美國國務院在其官網發布新聞稿稱，美國常務副國務卿雪蔓與立陶宛外交部長通話，美國國務卿布林肯於8月21日再與立陶宛外長通話，表示贊同「雙邊協調行動」，幫助立陶宛應對因發展與台灣關係而受到的來自中國大陸的壓力。從阿富汗的潰敗，一些倚美的國家處於極危險的境地，依然未明歷史，希望借美國之力來作威作福。

正如早前美國有關方面一邊稱不支持台獨，另一方面拉攏其盟友日本以及其親台的勢力稱會防衛台灣，美國現時用的策略似乎是要在背後指點江山，不以明槍與中國交峰，反以盟友之暗箭向中國施計。美國如何能支持立陶宛與台灣建立非邦交的友誼，筆者不清楚，但肯定的是美國每年將會繼續向立陶宛提供美式軍備，有部分是捐贈，有部分是以折扣價賣予立陶宛。阿富汗政府軍在8月全面潰敗，塔利班從政府軍中獲得的黑鷹直升機、悍馬軍車，更令人聯想到立陶宛與俄羅斯、白俄軍備競賽的現況。

立陶宛國防部最近公布了「2021-2023 年戰略行動計畫」草案。根據該戰略行動計畫，北約要求的GDP門檻2%不足以實現國防部的目標和承諾，因此立陶宛縱使面對疫情令經濟下挫，亦計畫將國防開支增加到GDP的2.5%。在 2016-2020年間，立陶宛花費了大約20%的國防預算用於獲得新的現代武器和軍事裝備，其中一半以上是從美國進口，最新從美國採購的有UH-60M黑鷹直升機和裝甲全地形車。

立陶宛人確實將北約視為他們作為主權的最佳保證，許多人認為北約之約章第5條的規定，針對一個成員的武裝攻擊代表對所有成員的攻擊，即是說立陶宛除了倚賴美式裝備外，還是要依賴北約的集體保護。對於許多立陶宛人來說，在俄羅斯與烏克蘭在烏克蘭東部發生衝突後，立陶宛人更認為自己就是反對威權主義的標拔尖兵。

對於台灣，立陶宛政府有著莫名其妙的投入感、代入感，意圖以立陶宛抗俄來飾演台灣人的角色，可悲的是，立陶宛與台灣是同病相憐，有著倚美的共同病狀。台灣面對對岸之解放軍、立陶宛面對鄰近之俄軍，解放軍和俄軍都是驍勇勁旅，立、台兩地之軍不會妄開鄰釁，既無戰意，亦難以守。

《孫子兵法》中一名言曰：「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」軍事的法則是，不可以心存僥倖，認為對方不會來，軍事安全的信心應建立在隨時準備作戰的基礎上。立、台兩地採取不和、不戰、不統、不降之方策，不希望對方大軍來襲，只求美方施加軍備，完全採取了單車與跑車競賽，甚至是駝鳥政策，擴增軍備不是用以戰有何用？

即使花費10%的GDP以擴增軍備，對中國大陸和俄羅斯只是九牛一毫，立、台兩地同病相憐，而且病了數十年，病狀不輕。立、台兩地沒有美國大軍駐紮，情況應該比阿富汗更為孤弱。美國所出售的剩餘軍備能抗一隊勁旅多久？莫非美國會出售核武器予立、台兩地嗎？不會，美國不願重演古巴導彈危機，現在的中國實力亦非冷戰時的中國。

在台灣，「今日阿富汗，明日台灣」之論戰大多只是娛樂大眾的口水戰，蔡英文稱要「讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己」，其實是以「外行人的精神勝利法」指揮政治的表現。（作者為香港時事評論員、中國大陸全國港澳研究會會員）

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