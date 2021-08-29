當塔利班如秋風掃落葉般攻進喀布爾，阿富汗政府軍一槍不發自我繳械，被世人罵了個臭頭，說阿富汗軍貪汙腐敗，不堪一擊，美國總統拜登更逮到理由說，如果阿富汗自家軍隊都不願為自己而戰，美國軍隊就更沒有理由繼續參戰並因這場戰爭而死。

真是如此嗎？阿富汗政府軍一位前將領向《紐約時報》投書，悲憤地說出實情：「阿富汗前線戰士才是因盟軍的『背叛』而被打入地獄的受害者。」這位受過英、美正規訓練，被視為阿富汗｢軍神｣的沙達特中將說，「塔利班每天都對我們發起至少7次以上的攻擊，但我們仍能守住戰線，但一切都已不對勁了。」

耗費20年、超過2兆4千億美金，以生命與先進武器堆疊而成的阿富汗軍隊難道真的這麼不經打？這只能證明美軍的做法是錯的，現在反賴到阿富汗軍人身上。

阿富汗軍還在前方作戰，拜登就跟塔利班協商，談起撤軍問題，命阿富汗政府打開牢籠釋放戰犯，甚至連夜撤拔空軍基地，置盟友不顧，當沙達特帶兵回守喀布爾時，總統卻連夜跑走，留下的最後一句話是「我要去巡視看看國防部的守城部署」，結果一去不回，把整個國家遺棄在後。

美軍棄盟友不顧、國家領導人落跑，阿富汗軍隊不知因何而戰、為誰而戰才導致慘敗，拜登就不要再推卸責任了！

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