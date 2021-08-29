在美國自阿富汗撤軍造成大量難民逃亡之際，首都喀布爾機場驚傳雙重自殺炸彈攻擊，造成多達170人死亡，包括13名美軍。不幸事件發生後，蔡英文總統立即指示外交部長吳釗燮致電美在台協會台北辦事處處長孫曉雅，代表我國政府與人民向罹難美軍及其家屬表達深切哀悼，在此困難時刻，台灣堅定地與美國站在一起。

蔡總統表示的「堅定與美國站在一起」，與當年香港「反送中運動」時，她所強調的「我們會與香港人站在一起」，應該都是讓人既無感又無意義的官話，相信在美國與國際社會都發揮不了甚麼作用，說了也等於白說。

回顧香港人民發起「守護香港反送中」大遊行之後，因一系列的街頭抗爭活動失控，引起警方的強力鎮壓。當時蔡總統也表示，「對於捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持」。去年5月香港民眾發起大遊行反對《港版國安法》推行，蔡英文又於臉書發文，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」

然而，眾所皆知，當時蔡主席和民進黨只是想利用香港的「反送中」，在台灣製造「仇中、反中」氛圍，喊出「今日香港，明日台灣」的口號，以拉抬蔡英文在總統大選期間的聲勢而已。當時許多年輕人希望前來台灣避難，然而其結果是讓他們的希望破滅；有些港人甚至感嘆，覺得被蔡總統遺棄。

蔡總統「要與美國站在一起」，如果光說不練，倒不如可以有些實質作為。例如美國正為阿富汗難民問題所苦，台灣是否可以暫時替美國接納一些難民？甚至可以派出軍機前往阿富汗或周邊國家協助撤退難民？如果還期望美國大兵將來能渡海來台為我們打仗，是否可以趁此機會捐款，為這次殉職的美國軍人子女籌措教育經費？口惠而實不至的口號，遲早被看穿。

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