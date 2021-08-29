上周五台電公布了《513及517停電事故檢討報告》，這次是高高舉起，輕輕放下，與2017年815大停電折損了經濟部長與中油董事長相較，簡直是不痛不癢。為什麼？

以517停電而言，報告指出：「是因為今年5月氣候異常、水情不佳、景氣好及疫情在家上班等因素大幅推升用電需求，加上興達電廠一號機之控制模組故障，而台電公司前一年度排定之機組大修排程無法及時調整，亦造成分區輪流停電。」奇怪，說來說去怎麼就是不說備轉容量不足？如果備轉容量足夠，就算這些情況同時發生也不會停電。

513停電時，蔡總統一再強調是操作失誤，不是缺電。517停電後蔡總統就絕口不提「不是缺電」，因為明明就是缺電。缺電與能源政策無關嗎？能源政策是蔡總統親自操盤，台電只有聽命行事。但因能源政策失誤導致缺電停電，媒體多有報導，政府實在無法再賴台電，此次處分也只好輕輕放下。

由這次的停電報告，個人憶起兩個月前某雜誌大篇幅報導2017年815大停電後，「電力系統總體檢報告」至今未見公布。該雜誌報導：「行政院減碳辦公室說，這報告絶對不能公開」。不過該雜誌還是經由管道取得該報告並披露部分內容，有些內容也值得予以討論。

當年報告就提出一個建議：每天備轉容量應以當天最低數字為準。這也是個人早就提出的建議。夏天用電尖峰都在下午2點左右，台電即以2點之備轉容量作為當天的備轉容量。但在太陽能裝置容量大增後，系統最低備轉容量發生在太陽下山後的7點左右。備轉容量率以每日最低備轉容量為準是天經地義，台電為何過了4年仍以下午2點的備轉容量作為當天備轉容量？是否上級交代供電燈號要天天維持綠燈？目前的作法極為不妥，應立即改為以夜間太陽能歸零後之備轉容量為凖，才能真實反映是否缺電。

該報告指出大機組跳機對電網穏定衝擊較大，也指出電廠大型化（多部機組置於同一廠址）增加風險。以前者而言，機組大型化可降低發電成本，機組大型化是全球趨勢。以後者而言，台灣土地太小，因避鄰效應，要找新的地點設立電廠極為不易。只好在現有廠址儘量增加機組。這也就是為何台中電廠有10部燃煤機組，大潭電廠有6部燃氣機組，曾分別為全球最大燃煤電廠及最大燃氣電廠之故。台中電廠也很冤枉地被冠上「全球碳排最高電廠」的封號。

該報告指出，因工業用電成長快速，經濟部5月發布之《全國電力資源供需報告》已將用電需求年均成長率預估為2.5%，較2017年預估的1.3%高了1倍。個人不禁憶起多年前民進黨智庫推出的「新能源計畫」中，信誓旦旦說台灣一定可以達到「電力零成長」目標，當時電力界人士即知其為天方夜譚，今天台灣面臨缺電是否也肇因於蔡總統能源智囊團的重大失誤？

目前政府仍堅持錯誤的「廢核、減碳、增氣、展綠」的能源政策，更不知將來台灣會伊於胡底。（作者為台灣能源部落格版主）

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