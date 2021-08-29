1978年12月16日，美國駐台北大使安克志突然通知時任新聞局副局長宋楚瑜，翌日上午9點有要事面告經國先生。宋楚瑜警覺非同小可，堅持有事就立即會面，最終在凌晨2時許叫醒蔣經國，當面聽取安克志告知斷交消息，此時離白宮正式宣布不到7個小時。

美國就是如此對待當時仍是外交、軍事同盟的台灣，說拋棄就拋棄，連準備時間都不給，因而引發群情激憤，青年學生、民眾追打來台善後的美國特使克里斯多福，當時擔任國防醫學院教官的我還協助安撫學生。有人問我：「美國此舉豈不自毀長城，自斷第一島鏈？」我答以：「對美國而言，是把前線推進到中俄邊界。」因為，所謂美國的利益從不由我們來定義，而是存乎美國人的需要，彼時利用的棋子轉眼即成棄子，何曾有過半點道義可言？

因此，當拜登撤兵阿富汗，塔利班旋即攻城略地，不出1個月就令阿富汗變天，很多人深感震撼，熱議「阿富汗啟示」，其實哪還需要阿富汗「啟示」我們？美國的不可靠、政客的自私自利、死道友不死貧道，我們不都經歷過嗎？繞了40年，台灣仍將自己的命運押寶在美國的「道義」支持，這若不是蠢，便是為政者揣著明白裝糊塗，拿台灣人民的身家性命作為奪權爭位的墊腳石。

當初我們經歷美國出賣，從而喊出「迎接自強年」，以「自立自強」為號召作為面對中美變局的啟示。然而當年我們所以有底氣「靠自己」，靠的是當時上下一心團結建設的經濟成就和對中華文化的傳承。經國先生時代號召海外菁英回國奮鬥，精準扶持今日「護國神山」的台積電成立，尤有一群戮力從公、不忮不求的技術官僚，才在台灣開創中興氣象，也才有「台灣奇蹟」與大陸分庭抗禮。

但今天民進黨說要「抗中保台」，國民黨也充斥「親美反共」之說，靠的又是什麼？隨著大陸30年來迅速登上世界第二大經濟體，歷經世界金融海嘯及新冠疫情更成為受衝擊最小的全球貿易火車頭。台灣的經濟要發展非但不可能繞過大陸，而且還得依靠大陸。至於蔡英文當局不斷吹噓的「台美關係史上最好」，除了一而再、再而三地升高兩岸對立，就是通過多項對台龐大的軍購案，加上台灣投入大筆預算自造潛艦、飛彈，民進黨當局像是吃了秤砣鐵了心，要走上與對岸軍備競賽的道路。

稍有理智的人都知道，「以大事小以仁，以小事大以智」，對台灣最有利的出路絕非硬碰硬，將人民血汗錢投入軍備競賽，最後如南越、阿富汗一樣，到政權覆滅前一刻還在增添武器，除了勞民傷財，不過是給美國剝削。更何況今天的民進黨當局和美國的關係尚不及當年的兩蔣，沒有正式邦交名分，還要不斷「納貢」軍購及收買美國政客。民進黨嘲笑當初的國民黨，實則自己的地位還遠不如兩蔣。

早在2008年馬英九上台之初，我就提出「非戰之區，美麗之島」的構想，台灣與大陸和談統一，成為「一國兩制」下的和平特區，從此不再需要為高額軍購拖垮財政，全心拚經濟，成為享受健全社會福利的樂活寶島。這和早年綠營「東方瑞士」的概念其實相通，差別只在承認台灣人也是中國人的立場，不再讓美國漁翁得利，兩岸中國人大團結。

如不及早走此正途，仍堅持對抗大陸，則美國僅承諾挺台「自我防衛」，台灣落入軍備競賽，或曰有所謂「抗中保台」的「民意」，實則皆是鼓動兩岸仇恨的網軍鍵盤俠，連基本軍事訓練都沒有，嘴喊「上戰場」的一堆，卻連服兵役都不願意，到時不過是徒增更多「頑固台獨」的戰犯，而始作俑者的黨政權貴則早逃亡美、日，繼續吃香喝辣。那才真的是哀哉，台灣人民！

（作者為新黨前主席）