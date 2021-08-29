美國狼狽撤出阿富汗，20年心血付諸東流。堂堂世界霸主扶植的政府與訓練的軍隊不堪一擊，所要殲滅的恐怖組織還在撤退的機場行告別禮，用炸彈狠狠賞了美國一巴掌。美國敗走的原因很多，其中一大關鍵在於背棄阿富汗政府，直接與塔利班談判，達成撤軍協議（其實是投降協議），並釋放5千名塔利班戰士，致令阿富汗政府與國安部隊士氣崩潰，不戰而降。

加強制中以轉移焦點

美國4任政府的阿富汗政策紊亂不堪，註定敗北收場，但落得如此不堪，拜登須負主要責任。為了修補破碎的形象與重創的聲望，他揚言台灣一旦被「入侵」，將和北約、日本、南韓一樣，出兵捍衛。這個說詞違背美國的既定政策，也無任何條約或協定支持，國務院立即澄清美國對華政策沒有改變。

拜登明知沒有憑據還故意這樣說，固然可用「口誤」辯解，但適足以反映他的慌亂與惶恐，強以誇張言論安撫人心，強調防衛台灣的決心，聲稱將以中國與俄羅斯為戰略對手。拜登在阿富汗輸掉的，卻想在中國贏回來。否則，面對共和黨咄咄逼人的抨擊，1年多後的期中選舉可能慘敗，難逃跛腳政府之命運。

拜登原已加強對中國的遏制與打壓，今後勢必層層加碼，加大力度。近日美軍已加強在台海的軍事活動，我國防部日前發布，美國驅逐艦和海巡艦各1艘航經台灣海峽，前者由南向北行駛通過，後者由北向南穿行。這雖非拜登上台後美軍艦首度在台灣海峽出沒，惟軍艦搭上海巡艦同時現蹤，仍創下罕見紀錄。其實，拜登堅決撤離阿富汗，就是為了集中心力與資源對付中國，如今敗相難看，他更要升高制華的對壘態勢，以期擷取豐厚戰果，彌補在阿富汗的慘重損失。

對於美國在阿富汗不願也不能履行承諾的可悲情狀，台灣民眾反應正反兩極，多數民眾擔憂「今日阿富汗」是否將是「明日台灣」，但許多親美反中的民眾卻暗自慶幸，以為美國從此可以專心對付中國，台灣安全將更有保障。對於這種估算，美國政治學家福山不以為然，他提出一個根本性的問題：共和黨和民主黨都認為中國是對民主價值觀的威脅，但共識也就到此為止，如果台灣受到中國的直接攻擊，美國要怎麼辦？美國願意為了該島的獨立而犧牲本國人民的生命嗎？他認為各方可能都會戴著黨派鬥爭的有色眼鏡，去進行一場有關美國國家利益的理性辯論，一時恐怕難有定論，結果可能緩不濟急，無法即時改變解放軍武力犯台所造成的既成事實。

莫追隨不可靠的國家

美國走出「帝國墳場」後，當然會聚焦在美中爭霸的主戰場上，這對台灣究竟是福是禍，恐不宜單憑直覺判定。拜登上任以來奉行圍堵中國戰略，一方面與西方盟國重修舊好，另方面與大陸鄰近國家，如日本、南韓、印度及亞太重要成員澳洲積極交好，企圖東西包抄，圍堵中國。面對美國積極圍堵，中國頑強以對。自美國宣布撤離阿富汗後，大陸抓住戰略新機積極應變，雖然未必能填補美國撤離阿富汗後的權力真空，但先求抑制恐怖組織趁機坐大，危害新疆穩定，更大的期盼是推進一帶一路政策，進而在地緣政治上尋求新的機遇與績效。

面對美國一波波的圍堵攻勢，大陸早已想方設法積極突圍，包括持續拉攏德國、法國等歐盟國家，在東南亞等地也積極結夥。近日美國副總統賀錦麗訪問新加坡與越南，兩國領導人均表明不會與美國結盟對抗中國。這種在美中之間不站隊的意向，在阿富汗變局之後更明確，也更普遍，因為各國對美國更不信任了，何必去追隨一個誠信和能力都不靠譜的衰退國家？

地緣戰略格局已變，美國威信掃地，但蔡政府將被漩渦捲入得更深。台灣安全之道首先必須靈活善巧，隨順而行，不要充當別人運用的棋子，更不要成為代理人或是馬前卒。首要目標是確保台海和平，唯有和平才能永續發展，而和平必須靠自主性的定位與作為方能達成，任何依恃外力的想法與做法不僅不切實際，反而將激化強權衝突，破壞和平的根基。