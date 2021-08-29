立法院長游錫拋出「若台海發生戰事，美國有可能承認台灣，乃至於促成台灣加入聯合國。」言下之意，兩岸開戰還是一件好事？這可以說是民進黨「催眠獨派」的最新障眼法。

30年前的《台獨黨綱》，提出「以公投建立台灣共和國」主張，成為民進黨的神主牌。那是威權時代的尾聲，民進黨候選人群眾集會總是帶領民眾高喊台獨，台上台下聲嘶力竭、血脈賁張，成為選舉必然出現的場景。

蔡英文不受獨派綁架

但民進黨離執政越近，距離台獨就越遠。1999年大選前夕，民進黨通過《台灣前途決議文》，有條件承認中華民國體制，但兩岸互不隸屬；2000年陳水扁當選後，在美國的壓力下宣示「四不一沒有」，形同以總統身分宣告不宣布台獨。

所謂「四不一沒有」，也就是維持「台灣屬於中國」的現狀，獨派對於民進黨已經執政卻不能落實黨綱，反彈聲浪越來越大。2005年陳水扁忍無可忍，公開表示：「不能騙自己，也不能騙別人。在我的任期之內，要把國號改為台灣共和國，我做不到。李登輝前總統在他的12年總統任期內，他也沒有做到；縱使今天總統給他做，他也做不到。」

「做不到就是做不到」，這是陳水扁對獨派的攤牌，就算我是騙票選上的，嘸你麥安怎，不然你們要投國民黨嗎？之後陳水扁因為個人的司法案件，民調大幅滑落，重新擁抱基本教義派來綁架民進黨，那是後話。

2008年馬英九以「九二共識」政見上台，並在2012年成功連任，民進黨一度陷入自我懷疑，浮現檢討《台獨黨綱》的聲音，甚至有「因為民進黨追求台獨扮黑臉，馬英九才能走中間路線」的精神勝利說法。

然而，馬英九第二任期執政失敗，不僅個人聲望從高峰跌到谷底，九二共識也失去兩岸關係定心丸的功能。原因很多，癥結點可能在民進黨不服氣，認為陳水扁不能實現台獨，是因為民進黨未取得立法院多數席次，一定要讓民進黨完全執政，台獨才能實現。

2016年蔡英文當選，立法院也取得多數席次，終於完全執政，獨派聲勢浩大，但蔡英文堅守「維持現狀」承諾，與獨派合作，但不被獨派綁架。2018年東奧正名公投可以說是獨派一次「尾巴搖狗」，但蔡英文冷處理，終未能成事。

2018年地方選舉大敗，民進黨認清，或者說終於可以證明，獨派是民進黨的負資產。網路上開始以「吉娃娃」形容獨派，意思是「力量小聲音大」，民進黨的側翼將槍口轉向壓制獨派。

賴清德是獨派「金孫」，他參加2020大選黨內初選挑戰蔡英文，是獨派對蔡英文的反撲。蔡賴競爭火熱，綠營人士稱「賴清德的台獨立場會嚇跑中間選民」，台獨變成攻擊的標籤，這在過去的民進黨是難以想像的。

兩岸莫陷入仇恨循環

扁、蔡兩任總統都不得不處理與獨派的關係，只是陳水扁失敗，而蔡英文成功。2020初選賴清德全面潰敗，乃至於公開喊話「請總統要求網軍停止攻擊我」，這是蔡英文對於獨派一次成功的震懾。

獨派畢竟是民進黨的傳統支持者，為了不讓獨派太過灰心，游錫扮演起「台獨催眠師」的角色，拋出「被動台獨」的論述。被動台獨的大意是，「中共一武，台灣就獨」，以嚇阻中共不對台灣動武；只要中共不實施武統，民進黨就可以吹起台獨氣球，今天請美國高官來台，明天在立陶宛設台灣代表處……，製造一種「每天往台獨前進一公分」的表象。

游錫的論述是對獨派一種心理上的支撐，但這個路徑不切實際。下棋最忌只算自己，不算對手，北京若要武力犯台，不會給台灣「獨立」的時間，即使宣布獨立，會有幾個國家承認？拜登連塔利班都妥協了，真會為了台灣去和世界第二強權正面碰撞嗎？

台獨有很多種層次，「台灣共和國」式的法理台獨，民進黨跟獨派都知道危險，不會輕易嘗試；另一種是去中國化的心理台獨，與自我安慰的催眠台獨，唯一的功能就是轉移執政缺失，既無助於台灣的國際空間，又有害於兩岸正常交流，卻對「拒絕統一」起不了作用，還造成兩岸民間相互的惡感。

我們反對民進黨的兩岸路線，不是因為它真的會台獨，而是不忍見兩岸人民陷入仇恨循環。仇視台灣的大陸民間社會如何能夠有助於台灣人民的福祉？這是游錫跟獨派的朋友應該要為下一代好好著想的。