知道什麼叫做自討沒趣、自曝其短地拿石頭砸自己的腳嗎？坦白說，眼下就有一活生生血淋淋的「現世報」例證。媒體報導，我駐德代表謝志偉日前指出，前民進黨立委郭正亮不再像當年「捍衛台灣價值」，並痛批郭淪落到必須「靠說謊或造謠」來迎合「同溫層」。對此，郭正亮則表示，大家在質疑的是謝志偉在BNT疫苗的購買和催貨上「不夠力」，郭更忍不住酸言批判，謝志偉可能是擔心自己在採購疫苗上沒有明顯的功勞，可能代表一職會當不下去。

據悉，謝志偉在臉書「無病呻吟」地發文指出，過去有一段時間，自己與郭正亮，以及台灣民意基金會董事長游盈隆同為東吳大學的教授，郭正亮及游盈隆都加入民進黨，他則至今仍是「無黨籍」，10多年過去了，游盈隆退黨，不留後路；而郭正亮沒退黨，但是打起黨來不留餘力，看樣子，很是開心。謝志偉指出，郭正亮代表的是和他當年同溫層但而今已是「曾同溫」的一票人，「我這麼說郭正亮，主要不是因為郭正亮造謠自己本來還想藉BNT疫苗在德國造勢」云云。

直言之，此事簡單來說就是不怕不識貨、就怕貨比貨。觀察角度有三，其一，郭所言有關BNT購貨與催貨的能力問題，確是「現在進行式」，事實勝於雄辯的難堪真相，並無說謊造謠或需迎合同溫層的枝微問題。其二，不要說「台灣價值」並不是誰說了就算，就連當年曾創始「台灣共識」的蔡英文，至今也都一直說不清楚講不明白何謂台灣共識？其三，從「游退黨」再到郭像「十一寇」的良心批判，謝志偉以所謂「無黨」身分而能上大位，是否就是「尚書大人好機靈」的翻版呢？（作者為前中國國民黨發言人）

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