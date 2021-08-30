編者按：

回首從政路，吳敦義叱吒政壇近五十年。身為白色恐怖受難者的小孩的他，憑藉自身的努力，從記者到當選台北市議員，開啟他不凡的從政歷程。仕途一路順遂的吳敦義，先後各擔任過二屆南投縣縣長和高雄市市長，走過國民黨最輝煌的蔣經國、李登輝時代，也經歷到陳水扁當選後的政黨輪替。

回顧台灣政壇，從南到北，從地方到中央，除了總統職，幾乎所有重要的政務官職務他都擔任過。其所經歷的黨政要職，每個階段都是近代地方政治、中央政務和兩黨政治發展的重要記錄，堪稱是資歷最完整的重量級政治人物，關心台灣近代史和未來發展的讀者不容錯過。

正文開始：

他把青春的腦汁獻給了思辨、歷史、撰文及問政，同時還負起養家的責任。

二十三歲結婚，二十五歲育有一男一女，把爸爸、媽媽和妹妹接來台北，克盡為人兄、為人子的責任，並且準備選台北市議員，絕對是早熟的孩子。

二十五歲是人生重要的分水嶺，體力上達巔峰，初入社會，很多人有著挫折、鬱悶、迷惑，所以網上經常有「二十五歲的你在做什麼？」徵文。

三、四年級生，絕大部分都成長於清寒環境，青春沒法道蒼白，不能奢談「只要我喜歡，有什麼不可以」，現實很殘酷，大學學費已經是父母東拼西湊、親戚半資助來的。大學畢業後，急惶惶地找工作，有了收入，不能像現在的年輕人去網購、逛百貨公司，而是補貼家用。

吳敦義二十五歲前後也做了很多事，寫了諸多文章，把青春的腦汁獻給了歷史思辨、分析評論。二十三歲就結婚的他，二十五歲已育有一男一女，把爸媽及妹妹接來台北，盡為人子、為人兄的責任，而且準備競選台北市議員，絕對是早熟的孩子。

《堅毅之路：吳敦義》。（天下文化提供）

從歷史人到新聞人

一九七○年吳敦義大學畢業了，七月服預官役到鳳山陸軍官校擔任教官，一年後退役，寫了封自我推薦信給《中國時報》創辦人余紀忠董事長，一九六○年代是文字至上的時代，大家都尊重寫作者，很多從大陸來台的新聞界人士，如中央社社長馬星野、蕭同茲，民間辦報的余紀忠等，他們把希望寄託在年輕一代，愛才至深，尤其賞識文章寫得好的晚輩。

余紀忠收到信後，馬上約吳敦義吃中飯。看到桌前這位自信滿滿、侃侃而談的台大歷史系畢業生，當即決定讓他採訪政治新聞。因為對財經新聞不熟，對社會路線也不適應，只有政治新聞組最適合，總統府、立法院、行政院隨他挑，他挑了台北市政，特別是市議會路線，後來也以此為起點，出來選台北市議員。

《優傳媒》及《新新聞》創辦人周天瑞，向來肯定吳敦義將政治當作志業來經營。就像爬企業的階梯，從基層做起，有企圖心的人總希望升到經理、總經理、CEO，他說這也沒有什麼不對，政治是個需要專注的行業，重要的是一、清廉，二、能力，而且是為公服務，所謂人在公門好修行。這種時代是更需要有才、有品的人把政治當作志業來經營。

德國政治學者漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）早在一九六○年代就主張：政治參與不是民主社會中公民的消極負擔，而是人們創造歷史的積極權利。政治活動也不只是虛偽狡詐、合縱連橫，而是人類顯現一己真性的活動。

進入《中國時報》工作，吳敦義從歷史人成為新聞人，「今天的新聞是明天的歷史」，對學歷史的他而言，追尋真相，對國事的熱愛和關切，早在求學時代就顯露，因此他喜歡以史為鑑，研究人類歷史演變中可以學到的教訓，不單為國家社會參考，也可為個人做參考。記者生涯是他實踐政治抱負的起點。

第一條路線是跑台北市政府，民政、地政和財政三個局處。三個月後，採訪主任張屏峰調他主跑台北市議會新聞，對市政了解的範圍和視野更為寬闊，許多議事運作、府會折衝的技巧和「眉角」，逐漸深入掌握，將近兩年的採訪生涯，目睹若干市政積弊和市井小民的疾苦，必須振筆直書，懷著為生民立命、為社會伸張正義的決心，對市政興革的看法，就在《中國時報》一篇又一篇的新聞報導和評論中呈現。

例如市府在信義路興建的信義國宅，樓下市場、樓上住家，因為偷工減料嚴重，鋼筋多處裸露，遇雨更是四處滲水，數百戶居民苦不堪言，連年陳情，不是碰壁，就是小修小補，敷衍了事。官官相護的結果，許多住戶眼看求告無門，瀕臨絕望，都快放棄了，經過他大篇幅報導揭發，市議員仗義質詢，終於遮蓋不住，違法瀆職的市府高官撤職法辦，偷工減料處大規模整修補強，終於為哀哀無告的市民出一口氣！（待續）