阿富汗潘傑希爾谷地在幾次外敵入侵中，幾乎都沒有徹底的陷落過，成為帝國墳場一個最難征服的地區，因而揚名世界。潘傑希爾位於興都庫什山脈南麓，平均海拔超過3500公尺，主峰超過6000公尺，南距喀布爾約80公里，塔利班到現在還拿不下來。

第一，想要完全佔領阿富汗，必須通過興都庫什山脈中間的山口和隧道，潘傑希爾谷地正是在這些外來侵略者必須經過的補給線附近。潘傑希爾每年10月進入冬季，至次年4月結束；和中印邊界和地形氣候一樣，每年到了10月基本上就得停戰，反塔利班武裝只要再撐1個多月進入冬季，塔利班部隊就沒轍。

第二，蘇聯在攻下喀布爾之後，最多曾投入3萬人、數百輛戰車、數10架飛機、攻擊了9次都沒能拿下，原因是潘傑希爾地形複雜、高低落差大、且地質鬆散，蘇軍裝甲車輛無法展開，反抗軍甚至可以炸毀陡峭山坡，阻絕蘇軍裝甲部隊。塔利班沒有重裝備只有皮卡車，區區6千人想拿下潘傑希爾，難度不小。

第三，蘇軍雖然出動過上千傘兵和幾十架武裝直升機，但仍填不滿巨大的山谷，大部隊極易被分割成小部隊、小部隊再被分割成小股士兵，最後被逐次被殲滅。當雙方都缺乏重裝備，單兵作戰能力就會被突顯出來，此時，精神戰力顯得特別重要。

第四，在對蘇軍作戰時，阿富汗反抗軍散佈多處。每當蘇軍攻打潘傑希爾，當地遊擊隊並未和蘇軍在山谷內硬打消耗戰，而是主動出擊巴格拉姆機場，每次都能逼迫蘇軍回防。據報導，此次反塔利班武裝勢力已被圍困，但也有消息傳來塔利班被反包圍，無論如何，兩軍誰也無法殲滅誰。

塔利班有一個小小優勢：擁有美軍夜視鏡和通信裝備。這可提高單兵作戰能力，也許較有利於近戰，但優勢並不明顯。

考慮到冬季即將來臨不利作戰，最終可能經由政治解決，塔利班提出一個難以反對的條件，例如把潘傑希爾變成一個自治區。繼續火拼或者談判妥協，極大程度考驗塔利班是否成大器的重要指標之一。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※