曾幾何時，「國家隊」成了熱門詞彙；任何產業或項目只要安個「國家隊」或「國產化」稱號，頓時就神聖不可侵犯，否則就是「不愛國」或「不愛台」。

最典型的「國家隊」是裕隆公司，早年為扶植國產汽車，政府祭出高關稅保護，計程車只能用裕隆。消費者以高價格、低品質供養裕隆幾十年，但還是扶不起的阿斗，到現在還抓著17.5%關稅奶嘴不放，吸吮消費者乳汁維生。

但「國家隊」和「國產化」的口號實在好用，去年新冠疫情肆虐，「口罩國家隊」威風八面，其實只是複製既有的簡單生產線；但激情的Taiwan Can Help口號及口罩外交加持下，「國家隊」有如孫悟空的金箍棒，點石就能成「金」，誰不想成為「國家隊」？

經濟部又要打造「電動巴士國家隊」，匡列900億元，要帶動1700億元產值。交通部更早在「前瞻計畫」力推「鐵道產業國產化」；經濟部不惜高價吸引外商投資離岸風電，配合追求「離岸風電國產化」。國防重要，所以要「潛艦國造」；飛彈不僅要國造，還要大量國造，人命關天，「疫苗國產」當然最最重要，通通要成立國家隊。

只是，離岸風電國產被爆造假、沒有三期試驗的疫苗國產搞到天怒人怨－「國家隊」，可別都搞成了「國假隊」喲。

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