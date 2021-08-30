時序入秋，中國大陸多事。杭州市委書記周江勇落馬，震盪浙江官場。中共官媒揭露周江勇夫妻、其弟周建勇家族參股、控股13家企業，涉獵機電、能源、石油化工、汽車銷售、投資、擔保等領域。最引人注目的還是，周健勇合資的主要對象是阿里旗下的金融科技巨頭螞蟻集團。

周江勇落馬後，或許因為中共嚴查、並「規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業的行為」。曾經入股馬雲的「阿里影業」，減持套利，海撈10億港幣的影星趙薇，也被列入「劣跡藝人名單」，演藝作品遭下架，一夜間「被消失」地無影無蹤。

浙江掃貪，習近平嫡系「之江新軍」落馬，台灣政商炒作高端疑雲，無法立案?

5月底，民間檢舉政府高層和民代涉嫌炒作高端股票，蔡英文透過直播，輕描淡寫說「相關政務人員都沒有炒股的問題」。士林地檢署6月初已證實針對高端股票不正常大漲，展開調查。

然而，三個月轉瞬已過，檢調無聲，英系政商版圖安然無恙，高端輕舟已過萬重山，衛福部食藥署玩法通過EUA，影視名嘴網紅，攜手護航、推銷高端。就這樣，政府做莊，未經國際認證的土製高端疫苗，注入數十萬民眾手臂，完成全球最大規模的三期人體臨床試驗！

日昨捷克捐贈3萬支莫德納疫苗抵台，蘇貞昌卻故作功勞很大地說道:「最難風雨故人來」；渾然不知，疫苗奇缺，人民無端受罪，罪魁禍首正是民進黨！

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