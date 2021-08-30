美國副總統賀錦麗在訪越行程中突然失控大笑，而且笑個不停，被人質疑腦袋是不是有問題？完全不像一國副總統該有的行止。

美國《觀點》節目主持人麥凱恩說，她是副總統，有充足的時間和資源來訓練自己，不懂為何會有這種逾矩的行為？麥凱恩形容說，賀錦麗就像電影中那個《小丑》，經常在不恰當的時間放聲大笑，最終被逼瘋。

賀錦麗失格的現象還不僅此，南韓總統文在寅訪問白宮，賀錦麗與文在寅握手後，竟下意識地在自己褲子上用力搓了幾下，相關影片瞬間在網路發酵，此舉對一般人來講都不禮貌了，何況是美國副總統。

賀錦麗如此，總統拜登也不遑多讓，塔利班進誠，美軍撤走，阿富汗難民從飛機上摔下來，記者問及此事，拜登居然打斷記者的話說，那已經是4、5天前的事了。一個國家的元首怎能如此冷血？

或許拜登年紀大了，還發生｢登機三連摔｣的事，連隨扈人員幫他指路也能走錯，拜登腦袋是不是老化了？還是他原本就是如此？最近盛傳，當年賓拉登曾計畫暗殺總統歐巴馬，但禁止攻擊副總統拜登，因為他認為，拜登接任總統會更將使得美國陷入危機。如今拜登上台不過半年，就把美國搞得灰頭土臉，賓拉登還真是先知。

美國的一舉一動牽制著全世界，若這｢哼哈二將｣繼續主政，不僅是美國的隱憂，也是全世界的危機。

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