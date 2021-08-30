據媒體報導，駐德國代表謝志偉最近為了BNT疫苗之事，與前立委郭正亮你來我往進行了三回合的鬥嘴。謝志偉還說郭正亮「和中國同溫層攪在一起」，聯手打擊台灣。

謝志偉是沒有通過外交特考由民進黨政府任命的現任駐德國代表。由於我國駐外機構人員採用任派兩用制，所以不具公務人員資格者，也可以用派任的方式擔任駐外人員。

外交工作的最高原則是盡力維護國家利益。為了國家利益，不但要犧牲個人利益，也要超越政黨利益。絕對不可以為了一己之私，或者一黨之私，有損國家利益。

作為一個稱職的外交人員，要把全副心力放在與駐在國交往上。雖然可以關心國內事務，也可以有個人的政治立場與政黨傾向，但必須公私分明，尤其是現職人員不應公然涉身參與國內政治爭議。

反觀謝志偉經常為了國內政治議題，在臉書發文，甚至直接與國內人士打筆戰，政黨色彩遠遠超過國家立場。對於謝志偉的這些舉止，外交部、行政院與總統府都視而不見、沒有干預，我們民間人士當然也無法干預。只能說謝志偉恐怕是把外交工作當副業，他還沒忘懷他的名嘴專長。

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