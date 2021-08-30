媒體報導，日前捷克所捐贈的3萬劑莫德納疫苗已運抵台灣，蔡政府對捷克政府的及時友善協助，表示了由衷感謝。

誠如總統府發言人張惇涵所言，這確是一次「互相回饋、互有誠意、互有實際作為」的「善的循環」，捷克參議院議長韋德齊也稱，「因為台灣台灣過去在疫情中也曾幫助過捷克。這是一份回報，也展現了捷克政府對台灣的支持」。

然而，在感謝捷克政府之際，筆者也想提醒二點，其一，國際政治向來服膺「沒有永遠的敵人、也沒有永遠的朋友」鐵則，除了經營並持續推展台捷關係外，在講求「實力原則」的叢林法則下，蔡政府仍應永遠都有「十八套劇本」般的備案，以便因應後續現實國際政治可能的無情挑戰。

其二，面對所謂「病毒無國界」的嚴峻挑戰，已讓台灣失去800餘條寶貴同胞性命之際，站在保護人民生命健康立場，須徹底拋棄意識形態防疫，如果還要刻意妖魔化對方「可能的善意」，只會讓我們的防疫出現更大的破口。

準此，如果民進黨願意相信「善的循環」有巨大的改變力量，那麼台灣何不重新、從心「另類思考」，考慮與對岸合作，進口中國大陸的疫苗，以及其他醫療技術的合作，除率先「有自信」的遞出和平橄欖枝外，更期待此舉也能啟動「善的循環」，產生外溢蝴蝶效應，讓兩岸進一步恢復交流。

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