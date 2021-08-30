中國國務委員兼外長王毅29日應約與美國國務卿布林肯通電話，就阿富汗局勢及中美關係等交換意見。關於中美關係，王毅表示，近期中美就阿富汗、氣候變化等問題開展溝通，對話比對抗好，合作比衝突好。

在日前阿富汗機場恐怖襲擊造成平民死傷枕藉，哀鴻遍野的第2天，當地人群依舊回到喀布爾機場冒險犯難，希望試圖逃離該國，當地局勢未見穩定。隨著美國軍隊在拜登總統31日前撤離該國，沒有與塔利班建立正式外交關係的美國似乎亟需中國穩定大局。中國大陸外交部這次是繼8月16日，第二次與美國布林肯通話，顯示了中美在所謂新冷戰期間其實仍有緩衝空間。

美國一直有政客和媒體指責美國政府，在過去的20年沒有指控巴基斯坦在塔利班冒起的角色。拜登和前總統歐巴馬一樣，曉然獲情資當局報告巴基斯坦是力挺塔利班背後一支力量。1996年，巴基斯坦政府在財政上支持阿富汗塔利班控制阿富汗。當時世上只有巴基斯坦、阿聯酋和沙地阿拉伯3個主權國家承認阿富汗塔利班政府。美國一些政客都對美國政府沒有針對性地督促巴基斯坦與塔利班割裂感到困惑。如今，隨著阿富汗首都和大部份領土陷入塔利班之手，美國後悔亦為時已晚。此時此刻，與中國積怨甚深的美國似乎想掛出休戰令，亟欲拉攏中國阻遏伊斯蘭聖戰組織在阿富汗壯大。

7月分巴基斯坦一個水電項目附近發生恐怖襲擊，造成9名中國工人和另外4人死亡。一載有中國人員的車隊，8月20日在巴基斯坦俾路支省瓜達爾遭遇自殺式炸彈襲擊，造成2人死亡，1名中國人和2名巴人受傷。巴基斯坦民族主義分離勢力「俾路支解放軍」（BLA）坦承發動這次攻擊。

王毅在7月28日接見塔利班訪華團時候曾表示，希望塔利班與「東突厥斯坦伊斯蘭運動」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊。從阿富汗機場恐怖襲擊可見塔利班初建政權，雖有精良裝備，但對恐怖分子的情資方面不足，對阿富汗境內和巴基斯坦聖戰組織的防制不夠。現時塔利班對邊境國界，以致地方治安未有完妥之制度，塔利班即使有心亦無力，難以督飭各地方政府遐邇一體，鐵腕執法反恐。

對於恐怖分子而言，在阿富汗不單是能輕易取得政府軍遺下之軍備，當地法律廢弛、大量的囚犯獲釋，更可以說是如入無人之境，隨時可對外國人發動攻擊。美國倉皇退場，失去在當地之地面部隊，現時美國與中國大陸聯手要求塔利班掣肘恐怖分子似乎是迫不得已、臨時之舉，但到底塔利班可否整飭全國，協力打擊恐怖分子，亦是成疑。

一旦局勢急速惡化，美國再次以反恐為名，侵犯阿富汗主權，塔利班與美國關係必勢成水火。美國政府面臨來自國內民眾和盟友的壓力日增下，美國要依靠自己收拾殘局。到那時美國更需要中國大陸作為中介人，協濟大局，相信美國會將中美間最為糾結的涉台問題放到談判桌上。美國最擅於買賣，外交場上、會盟壇台之中，正如商場一樣貿遷有無、販運貨品，什麼都有價。到時候可能連台灣亦想不到自己與阿富汗扯上極微妙的關係。 （香港時事評論員、中國大陸全國港澳研究會會員）

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