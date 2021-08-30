繼五倍券在民進黨各派系施壓下改成免費領之後，近期BNT疫苗將到貨，英系和正國會也分別發出聯合聲明，要求讓大學生甚至研究所學生開學前也能打到疫苗，從「反蘇」到「逆時中」，面對2022年地方選舉，民進黨內部已是山雨欲來。

蔡英文總統29日搭專機南下高雄探視湧言會精神領袖、人稱「海董」的三立電視台董事長林崑海，表面上是探病，實際上也在為明年九合一選舉派系間的競合提前布局。

南台灣是民進黨大本營，卻也因為黨內提名後幾乎是篤定當選，成為各派系廝殺的一級戰場，為避免2018年地方選舉慘敗的歷史重演，身兼黨主席的蔡英文已提前攏絡各派系。

雖然湧言會比不上新潮流、正國會和英系的勢力龐大，但憑藉著「海董」在傳播界呼風喚雨的地位，以及湧言會「關鍵少數」的力量，誰都不敢忽視，不僅小英親自探訪，蘇貞昌去年也主動藉探病之名破冰送暖。

不過選舉畢竟是真槍實彈，就連市長人選相對穩定的高雄市，議員選舉部分各派系的爭奪戰早已是暗潮洶湧。台南市更不用講，上屆選舉地方上反賴與挺賴勢力的恩怨情仇至今未解，還涉及下屆議長的人選之爭，現任市長黃偉哲能否不經初選直接提名，恐怕還有得吵。

這波疫情以來，正國會已陸續針對擴大紓困、五倍券直接領、BNT疫苗施打往上擴及青年族群等議題，發出多次聯合聲明，從戰績來看，除了疫苗外，幾乎是「次次奏效」。英系也不甘示弱，不僅以直系子弟兵關係「面聖」，翻轉五倍券政策，疫苗政策更是早正國會一步發聯合聲明，要求優先接種對象列入18歲至20歲青年族群。

因為面對2022年地方選舉，行政部門政策的好壞，成績都是算在以蘇貞昌為首的「蘇系」頭上，好的政策其他派系不願為他人作嫁，壞的更不願背鍋，寧可直接訴求地方民意，鞏固各民代和派系在地方上的勢力。基層民代對於地方政治的嗅覺比中央更敏銳，相較於2020年總統大選前黨內團結的氛圍，正國會、英系近日的動作頻頻，正反映了各派系對當前行政團隊和政策的不滿，以及對明年選舉的不安。

眼見12月18日全國性公投即將來臨，從「反萊豬」到「珍愛藻礁」，這些攸關食安和環保的重大政策，很難自圓其說，只有從政策上開闢新戰場，才能轉移民眾目標。也因此，國內疫情已漸平緩，但民進黨內派系之爭卻是「山雨欲來」，可預見各派系對政府推出的政策，意見會愈來愈多，執政團隊除了應付在野黨，如何擺脫黨內派系壓力，恐怕才是真正的難題。