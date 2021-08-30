外交部長吳釗燮最近在世界各大媒體投書，呼籲國際社會支持台灣參與聯合國。外長代表國家，以外長名義投書國際媒體必須非常慎重，否則不但達不到預期效果，還可能遭人輕視。綜觀吳部長此篇投書，其中有若干值得商榷之處。

首先是措辭不當。吳部長稱新冠疫情肆虐全球，台灣已準備好做出貢獻。這是沿用去年吳部長在國際媒體以〈攜手共創更美好的後疫情時代──台灣可以幫忙〉為題發表專文中的類似用語。但是今年5月台灣疫情爆發，政府手忙腳亂，尤其是欠缺疫苗。端賴日本及美國等捐贈疫苗，才解燃眉之急，也使台灣被譏為「疫苗乞丐」。另一方面，國產高端疫苗尚未做完三期臨床試驗就貿然開打。5天之內就有6位接種後猝死案例。今年情況與去年大不相同，外交部不宜再沿用去年的用語「對世界做出貢獻」，而應改成「願意與各國攜手共同防疫」。

第二，投書內容欠缺新的論述。主要論點與往年一樣，只是一再抱怨聯合國2758號決議只處理中國代表權問題，沒有解決台灣問題。關心台灣的國際人士如果拿出歷年的說帖或者投書比對，就會發現外交部每年的論述大同小異。尤其是其中看不到我政府為了參與聯合國做了哪些努力，我方訴求有哪些進展？

第三，訴求對象捨近求遠，不務實際。吳部長呼籲國際社會協助台灣加入聯合國體系。但是世界各國都清楚，台灣加入聯合國，必須得到中共的首肯。

筆者駐外期間曾多次進洽駐在國政府助我參與世衛大會。對方坦言相告：只要你們與北京達成協議，無論用什麼名義、什麼方式參加，我們都樂觀其成。然而目前兩岸關係陷入谷底。此時此際，台灣想要參與聯合國體系，不啻緣木求魚。世界各國政府都知道台灣參與聯合國體系的關鍵何在。民進黨政府不好好經營兩岸關係，卻尋求國際支持，只會令人質疑與不耐。

最重要的是，以外交部長之尊投書媒體，內容不但必須具備一定的高度，也要有相當的深度。吳部長投書中的重要論點，是民進黨及台獨人士一貫的主張。意思是：「中國是中國，台灣是台灣；台灣不是中國的一部分。」台灣是不是中國的一部分？是一個老掉牙的爭論，已經不值得再做討論。另一方面，聯合國以及大多數會員國根本不想再討論2758號決議。

綜觀吳部長的投書，似乎只是台灣在自怨自艾，爭取國際同情。平心而論，此篇投書若由立法院外交委員會召集人具名，反而更有代表性。以部長名義投書，卻缺少驚人之論，未能善用在國際曝光的機會，可惜了。

（作者為退休大使）