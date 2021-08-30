蔡英文的「論文門」事件，以及由此而衍生出的真假博士問題，從2019年開始發酵，雙方屢有攻防，但到底真相如何，至今糾結纏繞，甚至對簿公堂，仍然未能釐清。

儘管以林環牆、賀德芬、彭文正、童文薰為主的學界、法界人士，積極蒐羅資料，三不五時就拋出所謂的「鐵證」，提供了相當多值得深入追究的疑點，力圖證明蔡英文就是沒撰寫完博士論文，且亦未曾取得過博士學位；但蔡英文陣營，始終以不變應萬變，堅守著「LSE認證」的關卡，以一敵百，推擋掉所有的質疑，且挾持著龐大的行政優勢，封阻了一切進一步澄清的路徑。

儘管蔡英文的施政，未必能獲得所有人的滿意，但無論如何，也是個經由民主程序選出來的國家領導人，面對如此嚴肅，不但攸關於自身清白，更牽涉到職位正當性的質疑，蔡英文從未對此有令人信服的解說，而僅僅是透過總統府發言人作千篇一律的解說，顯然是過於低估這件事的嚴重性了。

更何況其所祭出的「LSE認證」的擋箭牌，LSE既曾有過格達費兒子的醜聞，當然其所提出來的「認證」是否全無政治或賄買的嫌疑，就無法完全令人信服；而就若干文件所呈顯出來的缺漏以論，的確也不無可疑之處。面對如此嚴厲的指控，焉能泰然自若？

令人遺憾的是，不但身為領導人，且曾經當過學者的蔡英文完全漠視學術的尊嚴，就是學術圈的學者也多數對此事漠不關心。從事發至今，足足已有兩年多之久，從未見有學術界的人敢於公開表態。支持蔡英文的學者，投鼠忌器，不願事體擴大，因此採取迴避的態度，已經讓人覺得有失格之嫌，而對蔡英文有所質疑的學者，竟然也退縮、緘默，不敢置之一詞，全無應有的道德勇氣，更是令人覺得不齒。

在整個論文門事態的發展過程中，有些問題是這些多數出身於博士的學者，一望而知是充滿破綻與矛盾的，就以日昨賀德芬教授所提出的證據而言，有哪一個博士在求職的時候，會將「論文」中的某一章節名稱，當成博士論文的題目來填寫的？如此違背常情的事，其中有無弊端，豈非是顯而易見的事？可是，有幾個學者敢於出面質疑？台灣學者顧念身家，畏禍畏事，憚於維護學術的尊嚴，如此的學界，又如何能培養出真正優秀的人才？這簡直是學界的墮落了。

更可怪異的是，一般社會大眾，似也對政治人物的誠信問題，完全淡漠，台灣已形成一個「理盲」的社會，意識形態遠遠較諸政治人物的能力和道德來得更重要。政治人物只要祭出「台灣價值」，「愛台灣」的口號高呼幾聲，就有許多盲目無知的群眾聞風響應，就是連攸關於自家性命的高端疫苗的接種，都可以不顧一切，勇於犧牲；蔡英文的「論文門」事件，即便被證實為造假，恐怕也都無損於其對蔡英文的支持程度。

蔡英文「論文門」未來的發展如何，目前尚難論定，或許會有水落石出的一日，也或許永遠就這麼渾沌模糊下去；但是，因循自保、懦弱退縮的學界，以及褊狹理盲，完全以意識形態為最高標準的社會，從上到下，沆瀣沉淪，卻已是無可挽救的事實了。蔡英文領導下的台灣，未來還會有什麼可能的發展？

（作者為退休大學教授）