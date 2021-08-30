政局如球局，有時翻轉之快完全讓人難以預料；上任前半年順風順水的美國拜登政府，在近日內突然厄運臨頭、快速翻轉，除了阿富汗事件的衝擊外，國內疫情再惡化也帶來嚴重的危機。

從川普手上接下總統棒子後，外界認為拜登能與前任不同，更有建樹與值得信任之處，一個是對外能團結盟邦、不再行惡霸式的單邊行為；一個是對內不民粹、不亂搞，要求民眾戴口罩、打疫苗、壓制疫情、重啟經濟。

上任前半年外界的確看到他的成績，高峰會上與歐洲盟邦重拾舊好，高喊「美國回來了」，疫苗注射率快速提升，首季經濟成長率（季增年率）高達6.4%，創下40年來佳績。

不過最近全走樣了；美國從阿富汗撤兵後，短短數周塔利班攻下首都喀布爾，全球從新聞鏡頭中，看到美國只顧本國利益的「美國優先」路線，丟棄盟友狼狽撤退，一起在阿富汗的北約盟邦毫無發言權，甚至未及早照會，美國形象大受傷害。

與此同時，美國疫情再次惡化，過去7天平均每天有超過10萬名患者住院，死於新冠人數平均每天超過1000人，更嚴重的是大量患者湧入，醫療再次瀕於崩潰。《紐約時報》報導指出，過去的兩個月，美國全國的住院人數增加了近5倍之多，拜登內憂外患。

某個角度而言，這是美國要繼續擔任全球霸權的代價：急於從阿富汗撤軍，是為了集中資源對付地緣政治「真正的對手」大陸與俄羅斯，即使這兩國與美國相去數萬里、實際上未威脅美國安全，說穿了就是美國要繼續維持全球霸權。如果拜登無法擺脫阿富汗困局，加上年紀因素，最後恐怕難逃一任總統的命運。