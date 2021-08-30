國民黨主席江啟臣表示，若連任黨主席將請馬前總統協助推動兩岸事務，馬前總統也表示願意盡一己之力。無論江啟臣是真心改變保守思維或只是選舉語言，在這個兩岸敵意與誤解不斷增強的時刻，國民黨若真有勇氣派出特使，面對兩岸問題癥結，與大陸據理力爭，降低兩岸緊張情勢，甚至冰消雪融，不僅有益於兩岸人民，更是國民黨是對歷史、對人民負責任的態度。

馬英九政策已經失效

國民黨高層以和平之名出訪大陸已有先例。2005年連戰主席的「和平之旅」不僅是國共兩黨最高層歷史性會面，更是挽救當時緊張惡劣的兩岸關係，重建兩岸互信的真正和平之旅。

2000年陳水扁因為國民黨分裂而上台，他在文化、教育、對外政策上推動「去中國化」、「正名運動」等台獨活動。2002年拋出「一邊一國」，2003年推動公投制憲運動，2004年以公投綁大選提出公投案。大陸方面除了持續以武力和國際上施壓外，2005年通過《反分裂國家法》，將捍衛國家領土完整的決心予以法制化，也畫出台獨的紅線。2004年國民黨總統選舉失利，若不能利用國會多數捍衛大陸政策，並發揮影響力爭取民眾支持，恐將台灣帶入險境。

連戰身為黨主席，並未懷憂喪志，反而在綠營鋪天蓋地打壓、抹紅之下，毅然決然踏上大陸土地，與中共共同提出五項願景，表達台灣人民期盼健康和平的兩岸關係。連戰此行為2008年馬英九上台後，快速恢復兩岸交流奠定基礎。馬英九任內得以簽訂多項兩岸協議，擴大雙邊交流，恢復國際參與機會，連戰和平之旅功不可沒。

現在的國際局勢與21世紀初已有很大的不同，本世紀伊始，美國在反恐戰爭與金融危機都有求於大陸的配合，自然不願意見到台海情勢發生變化，更不願意讓陳水扁操弄台獨議題影響中美關係，所以對於連戰訪問大陸並未抱持反對意見。但近十年來，大陸的實力高速增長，華盛頓對北京開始產生戒心，於是積極利用台灣牌。而民進黨再度取得政權後持續文化台獨、歷史台獨、教育台獨，許多台灣人特別是年輕族群受到意識形態教育的影響，改變政黨投票取向，藍綠板塊呈現綠大藍小的局面。國內外政局變化嚴重限縮國民黨的政策選擇與格局。

甘為棋子是投降主義

國民黨不能跳脫這樣的局限與格局，結果自然是只能隨波逐流、拿香跟拜，成為沒有中心理念與理想的喪屍政黨。這也是國民黨主席選舉中，國民黨員乃至外界檢視黨主席候選人能否提出有力的兩岸主張，喚回黨魂、振興國民黨的原因。

江啟臣提出兩岸和平特使的主張，固然是好，但沒有處理兩岸「不和平」的原因，所謂的兩岸和平特使也是徒勞。要和平就要正視兩岸問題的本質，兩岸衝突不是國與國軍事或貿易的摩擦，而是內戰未曾真正停止。除了這個老問題外，現在還多了台海議題國際化的新變數。國民黨真的想要處理兩岸和平，過去的「不統、不獨、不武」負面表列的兩岸政策恐怕已無法解決新的困境，而必須面對一個中國與統一的問題，這是國民黨嚴峻卻無法迴避的挑戰。

坦白說，國民黨現在面對的壓力遠大於2005年連戰的處境，兩岸情勢更加險惡，但是國民黨要起死回生、振衰起敝，非要有敢於創新、敢於挑戰的領導者，需要具有長遠眼光與戰略格局的擘畫者，而非計較一城一池得失的選舉經理人。台灣民眾已從民進黨疫苗政策認清民進黨失德失能的本質，從美國在阿富汗撤軍的窘態也體會國際政治的現實，現在是改變的開始。

台灣人民厭戰，希望兩岸和平，國民黨4位黨主席候選人需提出有願景有希望的和平方案，才能贏回民心重返執政。有願景有希望的和平不是投降主義，有勇無謀、暴虎馮河才是才是投降主義；不知善用優勢掌握自己命運，甘為他人棋子更是投降主義。