隨著BNT疫苗來台，高端疫苗如秋扇見捐，施打率逐日降低，只有達到86.53%，衛福部長陳時中說是受接種不良事件及BNT來台的影響，其實民眾對高端卻步，還有另一個原因，就是親眼看到蔡政府大力宣傳打高端愛台灣，但當有民眾打高端猝死後，蔡政府不但毫無悲憫關切，指揮中心還以不實資訊帶風向，不肯認真探究原因，高端則悶不吭聲彷彿事情不是他們幹的，政府也沒要高端出來交待一下，在蔡政府眼裡，人命真的不值一文嗎？

誣死者過重太殘忍

這一輪高端施打由蔡總統親自出馬，但因猝死事件與BNT影響，施打量雪崩下跌，仔細看看逐日數字還頗有玄機。從23號開始施打，第1天近18萬，第2天掉到13萬，之後幾天都跌到8萬上下，但27日打了18萬劑，28日又恢復常態，這一天到底是哪些人去打了呢？莫非是被動員的中華郵政員工？還是像趙少康推測的外籍移工？無論如何，外界最關切的，還是6例死亡引起民眾對高端安全性的疑慮，而沒人給民眾一個答案。

蔡政府一路偏心護航硬推高端，種種違反醫學倫理、讓人民去賭命的作為，民眾都看得一清二楚，而蔡政府對響應自己的民眾健康之冷血，令人心驚。高端開打的第1天，就有挺高端、挺民進黨的作家陸之駿猝死，這條命給了蔡政府一個巴掌。接著又有幾起猝死，都才3、40歲，桃園一位男性，指揮中心在記者會上說他有糖尿病，體重120～130公斤，似乎暗示死因和他身體狀態不佳有關。但家人說他根本只有90公斤，他的小孩還上網查新聞，問媽媽為什麼指揮中心這麼說，是不是有某些原因。讓一位喪父的小孩想要問出這樣的問題，會不會太殘忍了點？

雖然指揮中心發言人莊人祥事後有道歉，並說是醫院人員目測的數字。問題是，如果家屬弱勢不懂質疑，這個案例是不是就被帶風向帶到船過水無痕了？糖尿病控制得好，這位爸爸可以活很長時間，如今孩子失去了父親，還看到政府對父親的體重灌水，好像死也是應該的，和高端一點關係都沒有。一條寶貴的生命消逝，既找不到真相，也沒有人給個交待或負責，家屬還得承受二度傷害，冤不冤？

6死中3主動脈剝離

陸之駿、桃園男和基隆市一位沒有慢性病史的女子，都是主動脈剝離致死。高端才打了84萬人，6死中就有3例主動脈剝離，這個類似性當然值得注意。之前我們接種的是有國際認證且已在全球廣泛施打的AZ和莫德納，而高端不做3期試驗、2期還沒解盲就上市打進人民的身體。台北市長柯文哲說它是全球最大規模的3期試驗，一點也沒錯，人民真的是免費替高端當3期白老鼠。可是，如果是真正的3期試驗，有死亡案例出現一定會先暫緩，查明和疫苗有沒有關係，AZ當初也曾如此，為什麼台灣人的命就這麼不值錢，一個個死還一個個繼續打？

蔡政府拚命想增加疫苗覆蓋率，但只在意數字和大內宣，對活生生的人命完全無感。台灣疫情死了800多人，有多少是因為政府疫苗政策失當而無謂逝去的？至今接種疫苗死亡600多人，指揮中心在報告時，不是說本身有慢性病，就是輕輕帶過，然後說死亡數沒有高於背景預期值，接種與死亡有時序關係，但未證明有因果關係。這種輕描淡寫的解答，好像死了就死了，死了也不意外，讓家屬很難接受。

作家九把刀岳母施打疫苗後因主動脈剝離致死，他要求法醫加驗免疫螢光反應和血小板第4凝血因子抗體。法醫高大成也說，主動脈剝離不見得與疫苗無關，必須看破掉的動脈有沒有嗜伊紅性白血球的聚集，如果有，再以免疫螢光染色法確定與疫苗的關係。很多死者有慢性病，是不是身體不能忍受疫苗而產生過敏反應死亡，需要進一步檢驗。但我們的政府有努力為死者追索真相嗎？高端龜縮著不出來給個交待，政府有替死者向他們問責嗎？

這些逝去的生命，都曾經是鮮活而充滿未來的。他們的殞命，是家人永遠的傷痛，但顯然在蔡政府的衡量天平上，輕賤如鴻毛，卑微如草芥。