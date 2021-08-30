有國際科學期刊報導，全球新冠肺炎傳播事件，均指向「氣膠傳播」為主要感染途徑，餐廳中用來隔開座位的隔板，會增加病毒感染風險，呼籲全球調整防疫措施。被問及此，陳時中只說這是病毒傳播的途徑之一，至於要不要改善、如何改善，陳時中沒給答案。

國內疫苗短缺，打過第一劑的民眾苦苦等不到第二劑，能不能混打疫苗、怎麼樣的搭配才比較適合，陳時中依然沒給答案。

兩天前BNT開放網上意願登記，2點一到網路馬上塞爆，好容易點進去又說資格不符，氣得民眾大罵，為什麼事前不做說明？

亦有民眾反映，3個多月來未能探視長照中心的病患，政府好容易說8月31日可以開放探視，卻要上網掛號，還需去社區篩檢站做PCR，表面說公費，到現場卻說要自費3500元，氣得大罵政府撈錢！

政府一直號稱是「超前部署」，可為什麼總是慢半拍，等民間出了狀況，才做「滾動式」修正，那我們要這個政府幹嘛？事前為什麼不做完整的規畫？都以為老百姓是唐鳳那樣的天才？那為什麼預約一個疫苗登陸會搞得天下大亂？去探視病人又要那麼多繁冗的手續，而且還是要向民眾要錢？這個政府不是趁疫打劫，就是「打」死人不償命。

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