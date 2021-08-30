大約一個月前，以色列開始開放60歲以上民眾施打第三劑疫苗，近日更擴大到40歲以上民眾，僅需與第二劑間隔5個月。美國總統拜登則於8月27日表示，美國政府正研擬縮短第三劑疫苗施打之間隔時間，原本是規劃是打完第二劑後8個月打第三劑，如今可能提早。

而就在美國總統宣布的當下，我國政府則是在慶祝連續兩日零確診，並且不斷宣傳我國的疫苗「涵蓋率」數字，是多麼的漂亮。依據政府公布的數據，截至8月28日，我國疫苗涵蓋率42.55％。這數字乍看之下很漂亮，然依據政府公布之疫苗施打資料，我國僅約87萬人打完兩劑疫苗，僅佔總人口約3.7%。

是的，3.7%才是我們真正需要關心的數字，才是真正有意義的數字。日前臺大兒童醫院院長黃立民就公開表示，只打一劑疫苗若碰到Delta變異株，「有打和沒打差不多」，主張要優先打兩劑。對此，一向最頑固（先前不分藍綠縣市長，都主張入境普篩，就陳時中找盡理由推託，直到屏東爆發Delta感染後才從善如流）的陳時中部長，則是再度頑固起來，喊著說雖然只有打一劑效果很低，但是沒有接種的人保護力更低，所以目標還是「廣泛施打第一劑」。

這種說法根本是避重就輕，目標為何要設定為「廣泛施打第一劑」？為什麼不是「廣泛施打第二劑」？說穿了就是疫苗還是不足啊！陳時中自己也承認只打一劑疫苗效果很低，卻又成日宣傳疫苗涵蓋率突飛猛進，已達42.55％，渾然不提這42.55％當中9成以上都是「效果很低的僅一劑族群」，實在有點欺世盜名。

請切記，Delta帶給世界的衝擊是非同小可的。8月初，美國白宮防疫首席顧問佛奇博士就表示，Delta致病性與傳染性都遠高於最初的新冠病毒，大家或許應該把它看成是另一種「全新的病毒」。而近日諸多入境管制嚴格的國家，包含中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲等都還是不幸Delta入侵，我們又有什麼理由，認為臺灣可以永遠嚴防死守成功？

一旦接觸最短僅14秒即能傳染的Delta入侵，屆時我國若兩劑施打率仍未達五成，可能造成的衝擊將大到難以想像。政府卻不思加速與國外催貨，韓國都派人去莫德納總部施壓，我國卻始終只是視訊聯繫，這像話？

好不容易郭台銘向BNT爭取到明年3000萬劑疫苗額度，蘇貞昌卻僅冷回「謝謝郭董的善意提醒」，還說指揮中心已預購莫德納等次世代疫苗，擺明只是敷衍了事。這實在讓人極度憤怒，難不成政府還在替高端保留明年訂單不成？疫情都爆了一次，政府仍然還是僥倖心理？

從哪裡跌倒就應從哪裡爬起來，今年的疫苗快點催，明年的疫苗快加訂。在疫苗極度短缺之當下，陳時中部長請假赴美與德國催疫苗，衛福部業務交他人代理，都不為過。世界主要大國都開始拼第三劑，政府還在談提高第一劑覆蓋率，不面對兩劑施打率僅3.7%的嚴峻現狀，簡直是六月半的鴨子，不知死活！（作者為網路媒體工作者）

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