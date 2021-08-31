編者按：

第二次世界大戰硝煙未燼，亞洲腹地新疆，卻成了中蘇角力衝突的另一戰場！

1944年，久違的槍炮聲再次劃過新疆靜謐的夜空，史達林扶持的「東突厥斯坦共和國」於伊寧成立。

1945年，蘇聯意圖直指迪化、哈密，乃至新疆全境，蔣介石急派十萬國軍戍守新疆，戰爭異常慘烈！

斯時新疆，沒有任何武裝力量可與蘇軍抗衡。蔣介石緊急調兵遣將，調派朱紹良、吳忠信、張治中、宋希濂、郭寄嶠、李鐵軍、謝義鋒、郭岐、陶峙岳趕赴新疆，並在奇台、迪化、綏來戰線集結十個騎兵團和十個步兵團，戍疆部隊達十萬大軍。在那新疆的皚皚白雪上、燦燦黃沙間，一灘灘由烈士鮮血浸染的血花，化作中蘇友好談判桌上的政治籌碼……

1945年，新疆關鍵的一年，新疆是向西還是向東？是姓蘇還是姓中？

崔保新所著《新疆1945：蔣介石重兵定天山》一書，整理及考證大量學術著作，以1945年的新疆歷史為主線，輔以楊增新、盛世才、吳忠信、蔣經國的治疆及對蘇政策，完整剖析錯綜複雜的中蘇關係。

正文開始：

宋美齡代夫西征的內部方案形成後，蔣盛之間亦達成一致，遂由國民政府與新疆省政府分頭準備。

「八月二十七日朱氏飛抵嘉峪關，二十八日蔣委員長隨蔣夫人蒞臨嘉峪關，旋赴西寧接見馬步青、馬步芳兄弟，彼等軍隊原在河西一帶駐紮，遷回青海中部柴達木盆地屯墾，中央軍逐漸進入河西走廊一帶。」宋美齡二十九日飛赴迪化的行程，卻在高度保密之中。

梁寒操的祕書胡彥雲作為同機西行者，如實記錄了蔣夫人西行前及途中的有關細節。

「一九四二年秋，筆者隨梁寒操作新疆之行，途經甘肅酒泉時，換乘宋美齡專機，與宋美齡一行同抵迪化（今烏魯木齊）。」

「梁寒操（時任國民黨中央常務委員，軍事委員會政治部副部長）和我從重慶到蘭州後，在蘭候機四日，再繼續西去酒泉。在酒泉郊外空軍招待所住宿，第五天一早到機場，意外地看到蔣介石，他站在一架待發的美國運輸機扶梯旁邊。當我們被引導登上這架飛機時，我瞥見蔣介石兩道陰沉的目光，異常嚴肅地注視著我們這幾個青年。」

《新疆1945：蔣介石重兵定天山》。（秀威資訊提供）

蔣介石親自到機旁送行，愛妻要去一個陌生之地，生死未卜，為夫者憂心忡忡，亦是人間常態。只是旁觀者不知內情，很難體察蔣氏此時此刻的心情。

胡彥雲回憶道：「這架運輸機的座艙裡沒有沙發，兩旁是長條硬席座位，靠駕艙的地方，放一普通籐椅。我們坐定不久，宋美齡走上飛機，跟著四個人，兩個是女傭，一個是警衛，再一個是我熟識的曾在重慶開業的西醫，這次他以隨行醫師名義陪宋到新疆。這時，我才明白蔣介石是來送宋美齡的。」美齡號專機內部陳設如此簡陋，隨從如此精簡，出乎青年搭乘者的意料。

胡彥雲放眼觀察：「這架飛機的駕駛員是空軍大隊長衣復恩，他一直給宋美齡開飛機。宋美齡坐在那張籐椅上，面對著大家，沒有和任何人交談，顯得非常嚴肅。同機的還有國民黨外交部駐新特派員吳澤湘、兩位祕書、俄文翻譯、國民黨中央通訊社派赴新疆的陳萬里等二十多人。」陪同蔣夫人西行的軍政大員中，還有蒙藏委員會委員長吳忠信、第八戰區司令長官朱紹良等人。（待續）