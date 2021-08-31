報載國防部計畫將已廢止多年的正步訓練再修回準則內，並以訓練官校學生為主，期望能在黃埔建軍百年校慶時，重新以正步分列方式展現軍威。

踢正步是基本教練的綜合演練，踢不踢沒甚麼大不了，軍校學生雖改走齊步，但仍保留了一步「精神步」，也就是正步，現在只是將踢一步改成踢一百公尺，沒啥大不了。

但許多人有意見，有人認為訓練正步的時間不如訓練戰技，其實已經講很清楚，是以軍校學生為主，軍校生訓期長、時間較為充裕，就不用擔心這個問題。

國軍多年不踢正步，共軍倒是一直都有在訓練，還很自豪地說：「會隊列的部隊不一定會打勝仗，連路都走不好的部隊，一定打不贏」。這句話禁不起邏輯檢驗，但當人們看到了憲兵新訓結訓的分列式後，不禁仰天長歎，當代軍人威儀何在？

正步分列式為國軍特有傳統，早年國慶閱兵踢正步，至今仍常為人津津樂道，甚至網路上影片點播率還很高，但是「閱兵」、「踢正步」等訓練，在部分人眼裡卻成了「威權象徵」、「軍國主義」，欲除之而後快。

民進黨首度執政有意廢除踢正步，國防部不為其辯解，便以踢正步會傷害腦部、腿部為由，很快的就將正步廢止了，今日又有恢復之議，同樣一批人，為何有如此轉變？這才是大眾感興趣的地方。

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