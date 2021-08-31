農委會花了1600萬，送花到全台疫苗接種站感謝第一線防疫人員。奇怪，醫療場所不宜擺花這是基本常識，農委會主委陳吉仲難道不懂？牙醫陳時中也不懂，還替他緩頰說農委會的目的在照顧農民。

小英總統昨天搭專機到高雄探視朋友，民進黨低調說是私人行程，不便公開，結果探望的對象是三立電視台董事長林崑海。這也很奇怪，別的國家專機出去是為了搶疫苗，咱們的總統專機是幹私人行程，想問的是，專機的費用是誰付的？也是私人？

政院的最新人事布局是國安局長陳明通之妻蕭翠玲出任金管會副主委，使得原本明年屆退的蕭翠玲因而轉政務官，不受退職影響。乖乖！國安團隊居然出現兩對「最有權勢的夫妻檔」，另一對是顧立雄和王美花，這在馬英九時代絕對不可能發生的事，民進黨執政後竟然成為常態，而且絲毫不擔心民眾的｢觀感不佳｣。

是不是因為已經沒有續任的壓力，在｢後小英時代｣就可以為所欲為大撒幣？搶位子？如果搶購疫苗有這麼積極，老百姓鐵定給你們加分！

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