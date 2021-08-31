導讀：當地時間8月30日，美國國防部宣佈，美國已完成從阿富汗撤軍行動。塔利班也鳴槍慶祝。美國撤軍無疑具有強烈的象徵意義，全世界都感受到了。而此時，中東精英們同樣感興趣的是，中國是否會來填補中東所謂的「權力真空」。在這樣的疑問背後，也體現出中國人與他們在思維上的巨大差別。

7月17日，中國外長王毅訪問敘利亞，中東人非常關注，在媒體上反應出了他們微妙的心態。

中東地區內部關係錯綜複雜，儘管敘利亞是阿拉伯國家，但卻與其他阿拉伯國家矛盾很深。因此，從沙特到黎巴嫩，主流媒體都跟著西方的腔調跑，徹底否定該國現政權。

但中國支持敘利亞，中東各國卻覺得不是壞事。沙特《中東報》7月27日發表了一位敘利亞記者作家法伊茲·薩勒特的專欄評論《敘利亞接近中國龍的圈子！》，就認為：

「俄羅斯和伊朗會加以鼓勵，土耳其和以色列不反對，大多數阿拉伯人也不反對，歐洲則不會認為那多重要……於是唯一只對美國構成麻煩。」

還在結尾冷笑地說：

「美國得好好琢磨一下這件事兒了，不過這次它需要琢磨的是中國，而中國可不是隨便其他什麼國家。」

——在中東，美國別號「人頭兒太次郎」。

這位敘利亞知識分子分析了中國支持他的祖國的三大理由，然後居然暗示，到了現在這個階段，中國可能要派軍隊前往敘利亞了：

「可能……從邊緣走向縱深，大概像2015年末俄羅斯支持敘利亞那樣，當時莫斯科軍事介入敘利亞，讓局面為之一新，而在那時這種行動本來顯得可能性很小。」

中東精英被今日西方鼓噪的「帝國和平」和「國際秩序」蠱惑，似乎怎麼也沒法理解，中國竟然不會派軍隊去填補美國留下的「權力真空」。黎巴嫩阿語報紙《國家報》7月29日就一本正經地轉發俄通社的消息《卡布羅夫：中國不會派軍隊前往阿富汗》，據該報導，有記者向卡布羅夫詢問中國出兵的可能性，那位俄羅斯總統阿富汗特使否定說：不會的，沒有任何類似跡象。——他多半心裡吐槽：我一個俄國外交官為什麼要回答這個問題。

讓局面顯得離奇的是，中國外交官們一直在利用各種機會，耐心、詳細地向中東人民闡述中國的政治主張。早在2015年，王毅外長就接受了卡塔爾半島電視台金牌欄目《跨越疆界》的專訪，這次對談播出時名為《中國是阿拉伯的重要夥伴》，該台派出的優秀記者是阿拉伯人、中東人，用阿拉伯語採訪，提出的問題之一竟然為：

「在第二次世界大戰之後，英法從中東地區撤出，美國填補了他們留下的真空，現在美國正在逐步撤離中東，中國是否在政治上、軍事上做好了準備來填補美國在中東留下的真空呢？」

整個採訪過程中，王外長特別溫和，但是論述清晰明確、綿密周全，他就這個問題的回答讓那位記者很受鼓舞。但是，記者還是按照準備好的提綱問：

「二十世紀是美國的世紀，二十一世紀是否能夠成為中國的世紀呢？」

「美國現在正在衰落，在未來的十到二十年這種衰落會非常明顯，中國已經準備好領導這個世界了嗎？哪怕是因為美國衰落中國被迫領導這個世界，中國準備好了嗎？」

中東版的黃袍加身「被迫領導」的假想，都把我們的外長逗笑了。這次採訪的完整內容見於《王毅接受半島電視台採訪回應中國是否準備好領導世界》，朋友們可以隨時去瞭解。

《中國是阿拉伯的重要夥伴》這一期訪談至今可以在半島的官網上觀看。另外，中國駐中東各國大使也不斷在所駐國權威大報上發表文章，闡述中國與阿拉伯人民是兄弟關係、平等互利、互相尊重等理念。

奇怪的是，在中東以及北非的阿拉伯國家，除了少數左派知識分子，其他人都像有接收障礙一樣，就是聽不清也記不住。去年，有中東本土的民意調查機構選了幾個國家進行抽樣調查，結果顯示：相比美國，當地人都對中國更有好感，可是同時普遍表示不清楚中國的外交政策。

情勢如此，原因自然是多方面、綜合性的，但思想上的鴻溝是其中的重要原因之一。在這一方面，我們中國人心很粗，沒有去考察中東人與我們在思維方式上的差異。

中東諸國對於一帶一路倡議反響熱烈，那裡的有識之士都馬上意識到，這是千載難逢的機會，有望幫助中東擺脫髮展停滯的困局。但是，記者專家們在討論時眾口一聲，把一帶一路倡議（BRI）定義成中國的投資、中國的工程，擁有立體化的多重目的，其中之一是「重新開放」古代的絲綢之路，以中亞和中東作為走廊，讓中國與歐洲連接起來，確保中國與歐洲市場的暢通。

《中國是阿拉伯的重要夥伴》中，半島製作的「一帶一路」簡圖。（圖片來源：觀察者網）

《中國是阿拉伯的重要夥伴》中，半島製作的「一帶一路」簡圖。起點為北京，橘線為「絲路帶」，經中亞和俄羅斯抵達歐洲；綠線為「陸上經濟帶」，在中亞從絲路帶分岔，經西亞、阿拉伯灣（波斯灣）抵達地中海；紅線為「三個方向」，即東南亞、南亞、印度洋；藍線為「21世紀兩向海上絲路」，淺藍線經南中國海、馬六甲海峽、印度洋、紅海、地中海到達歐洲，深藍線從南中國海分岔，到達南太平洋。

這話聽著似乎人畜無害，然而其實是中東精英們心照不宣的「黑話」。真正的意思是：「中央王國」要藉著為「屈辱世紀」復仇的名義，去對歐洲搞個大征服，然後再把「舊大陸」、「舊世界」也就是歐洲當作與美國爭奪世界王座之戰的「前線」。

我們中國人很難意識到，西方一部分右派鼓噪的「中國威脅論」裡包括一項內容——中國準備降服歐洲。但那確實是歐洲右派們真實的憂懼，還精準地傳遞到了中東。

2020年5月18日，阿聯酋的阿語報紙《海灣報》發表了曾在北京大學做訪問學者、隨後到香港做記者的美國青年伊桑·布勒的長文《對中國的「戰略共情」》，在文中，作者盡力批駁了川普政府前國家安全顧問H·R·麥克馬斯特（據報導，就在同月稍早，他被Zoom任命為獨立董事，「處理圍繞其系統的一系列安全問題」）的鼓噪。

麥克馬斯特販賣的觀點是，必須進入中國共產黨員們的內心去「共情」，而他們內心的想法包括但不限於，以「中央王國」「回來了」為旗號，替「恥辱世紀」施行復仇。伊桑·布勒分析了那一說法的荒謬性，非常難得的是，與目前西方所謂中國問題專家們的集體說辭相反，他指出，硬說中國人自認為「中央王國」，這個前提就是靠不住的，只是美國方面的觀點而已。

沙特的英文報《阿拉伯新聞報》2021年2月7日發表了德國前外交部長和副總理、綠黨領袖約施卡·費捨爾的文章《幾個帝國反擊歐洲》，其中明確說：「如果中國成功地把BRI變為一條地緣政治的石頭台階的線路，那麼它不久會以歐洲任何人都無法預見的方式，出現在歐洲的東南邊界。」

另外，我在阿布扎比一家大商業中心的書店裡買到一本英文的《世紀之爭（The Contest of the Century）》，作者戈夫·戴爾著書時是《金融時報》記者，書中有這樣的說法：「或者，就如美國軍事歷史學家T. X. 哈梅斯所比喻的那樣：『我們必須要確保，沒有中國軍方的人物正在對他們的領袖不斷耳語：如果你們聽我的，那麼我們僅僅用上兩個星期就能身處巴黎。』」

對我們來說，這些鼓噪都是胡言亂語，但遭帝國主義長期毒害的中東民眾卻會輕易相信。2020年10月1日，中國國慶日當天，半島在官網上推送了一篇長文《中國奇跡——是如此在七十年裡實現了龍之預言》，全面介紹新中國的今日成就，結果一上來先給出了一個小節《北約的憂慮》，在文中還有一節《中國對歐洲的戰略》。

於是，有些時候，中東精英會在那樣的假設裡思考本地區在地緣政治上的重要性。他們抱著哪一方面都不得罪的態度，會心地進行委婉表達，諸如：「中東是遠東的『後門』，也是『金門』。」（黎巴嫩阿語報紙《國家報》2020年11月20日專欄文章）

在這種思路裡，敘利亞瀕臨地中海，還可以幫中國繞開蘇伊士運河，其戰略意義便格外突出，敘利亞總統高級顧問布賽納·沙阿班便含蓄又明確地說：「如果絲綢之路不經過敘利亞、伊拉克和伊朗，便無法成為絲綢之路。」在中東精英看來，如此的形勢，是中東的機會，也是敘利亞這些陷在困難裡的國家的機會。

至於中國方面的主張，他們難以聽進去，有著一些我們想不到的原因。

中東人，包括大多數知識分子，對中國歷史非常陌生。他們連「朝貢體系」的概念都沒有，模模糊糊地以為，「中華帝國」與周邊國家的關係，約略近似大英帝國與其殖民地的關係。以季辛吉為代表的西方右派漢學家又提供了一套為中國量身打造的「歷史觀」。

這套歷史觀宣傳：天朝、中央王國才是今日中國的真正遺產，至於晚清以來的革命歷程，由孫中山先生起，都只是這個古老帝國暫時陷入了混亂，一旦混亂過去，「中央王國」就會「回來」。

那套歷史觀告訴世人，中國歷史上一直是個「蠶繭帝國」，由長城圍裹起來，再由周邊國家形成一個「圈子」，一直處於沉睡狀態，大體上過得挺舒服。到了十九世紀，忽然遭到西方的衝擊，被迫面對一個更為廣大的世界，並且掉進了「屈辱世紀」，這個自命天朝的神之寵兒完全不能適應，在巨大的刺激之下，就精神昏亂，行為糊塗起來。

明明有近鄰日本明治維新的好例子，但中國卻偏胡鬧，把皇帝也給弄沒了，帝國也給弄沒了，宮廷和貴族也弄沒了，搞得如今全世界的權貴家族再沒可能和中華帝國的皇室與貴族聯姻，實在掃興。

此套歷史觀，是連辛亥革命都一起否定的。按照季辛吉等中國問題專家的信念，中國人終究會清醒過來，會重新撿起「正統」的歷史遺產，至於目前主張的那一套，是中國人還沒明白自己到底是誰時的想法，無需認真對待。

顯然，這一套對中國的敘述，簡直太對中東人的胃口，太符合王爺們和整個上層集團的需要了，所以，中東媒體上散佈的正是這樣一套「中國觀」。

然而事情到這一步還沒完。今天的中國人已然習慣歷史唯物主義，即使傳統的諸子百家、儒道釋，也都講因果邏輯，因此，我們很難明白「亞伯拉罕三教」對所謂「神意」的絕對信奉。但是，在西方，在中東，有一種頗為流行的說法，那就是——今天，「中國的時刻到了」。

照那一觀點看來，冥冥之中自有安排，讓中國像一條棲身在巢中的龍一樣，一直沉睡。如今，它被神秘地喚醒了，要完成注定的使命。《中國奇跡——是如此在七十年裡實現了龍之預言》便灌輸：

「中國……位居地球的東方，既在地理上延展，也不斷擴大其人口，至於在歷史的綿延方面，則能夠始終維持著它的長城，那長城把它包裹起來，替它抵禦侵略者，並保護著它。它決然地隱居於世外、超然中立，以這樣的狀態而達成國家的不朽，因此也成了這種不朽的象徵，而它作為象徵的要義恰在於此。不過，那種——一如佛教文化中——沉迷於冥想的寧靜狀態正在消退，明顯可見的，它在準備爆發。」

該文中還有這樣的講述：「在（中華人民共和國）成立整整三十年後，才出現了領導人鄧小平的預言：『國家需要半個世紀來實現現代化，以及政治與經濟的掌控。』」原文中所用的「預言」一詞，同時還有「（真主傳給聖人的）默示、啟示」一意。

照這樣的說法，中國的成功，不是人民在黨的正確領導下努力奮鬥的結果，不是摸著石頭過河，而是莫名其妙地早規定好了的、到點兒就自動生成的東西！

其實，就在同一天，半島還在專欄中發表了一位左派記者的文章，那位記者努力告訴同胞，中國能有今日，並非「歷史的宿命」，而是得自於中國人民的意志、覺悟與實幹。然而那篇文章卻沒有首頁推送的待遇。

有知情的朋友告訴我，目前，卡塔爾埃米爾、沙特王儲等一批中東政治領袖全方位推進與中國的合作，意志堅決，但是高層中很多人仍然迷信西方，因此，重要媒體上撒布此般神意論，也是為了說服民眾，爭取民意。

不管怎樣，中東與我們之間在觀念上的鴻溝意外地巨大，讓局面變得複雜。如果直接宣傳中國近代史的經驗，宣傳我們的理論體系，則不免有輸出觀念之嫌。但如果任由上述種種謬誤的想法流行，肯定也會引發難以預料的後果。

從抗戰以來，中國共產黨就最善於做統一戰線工作。如今，面對中東以及其他與我們觀念差距巨大的地方，大概還要再度發揚「統戰」的精神，耐心地、細緻地開展溝通，促進理解，讓世界人民明白，中國雖然永遠不會忘記昔日的屈辱，但卻並沒有復仇的心態。

因此，西方人民，中東人民，也應該打開在這一問題上的心結。中國真的無意重複西方的錯誤，人類命運共同體，等待著所有人在平等與合作基礎上攜手努力。（作者為觀察者網專欄作者）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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