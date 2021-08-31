從疫苗政策的一搖三擺，到五倍券的連夜大轉彎，綠營內部的權力傾軋、相互詆毀似乎已浮出檯面。

日前傳出文化部幫大陸記者造冊施打疫苗，竟被人檢舉到調查局，因為針對的是在台的大陸媒體，檢舉者咸被認為是1450或新崛起的｢塔綠班｣。

文化部長李永得是媒體出身，當然明白記者的工作性質，在新聞第一線衝鋒陷陣，感染病毒的機率不可謂不高，本土疫情擴大，包含19名大陸駐台記者在內的所有外籍媒體，都被列為優先施打的對象，為何美、日媒體可以，大陸記者就要排除在外？

同樣情形，在對岸工作的台商、藝人、學生通通雨露均霑可以施打疫苗，雖是大陸所產的科興疫苗，可也一視同仁、不分彼此，到了咱們這裡就小鼻子小眼睛，難道病毒會區分大陸、台灣？只有我們這裡會，在意識形態下連自家的｢小明｣都回不了家。

有人向調查局檢舉，調查局還真的去函文化部要求說明，連李永得的身分都被懷疑，可見｢塔綠班｣內部已經開始分歧，非我族類、非我派系均為攻擊對象，楊蕙如的矛頭對內不就說明了1450已經開始質變。

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