十多年前，台灣出現了「草莓族」或「草莓世代」(strawberry generation)的說法，當時指的是七、八年級生抗壓性低，一碰就會軟掉、爛掉。我在教書和指導論文時也遇到過這樣的學生，不能講一點重話，否則自信心(self-esteem)就會嚴重受損，他們很像許多包裹的警語：易碎，小心輕放(fragile handle with care)。抗壓性低的草莓，必須受到層層的保護；自信心不足的人，則得靠別人的肯定，來確認自己存在的價值。

執政黨相當暸解台灣人這方面的特性，因此不斷透過外交途徑行銷台灣，或是將一些國際對台灣表達支持或認同的新聞擴大解讀，進行大內宣。美國國會通過支持台灣、但完全沒有約束力的決議案(resolution)時，我們將其擴大解釋為美台關係的突破。如果是通過對台友好的法案(act)，執政黨更是欣喜若狂，彷彿華府即將恢復與台北的正式邦交關係。當美國兜售並不是台灣國防安全所需的昂貴武器系統時，我們還要磕頭謝恩，並且透過猛一輪的大內宣後，台灣人似乎認為買了這些軍備，就等同美國在台海戰爭時一定會出兵協防我們。這些花錢買廣告、買朋友的心態，就如同我們所看到被排擠的中學生，送同學禮物、請他們吃點心，癡心地期盼下一次他們活動時，能夠將自己算在內，或是至少納入考量。

然而，當美國明確地表明它的一個中國政策不變，同時不支持台灣獨立時，不少台灣人似乎就魂飛夢碎，不知所措，一時間我們似乎又成了亞細亞的孤兒，無親無故。不過，我的親綠朋友還是會逕行替華府辯解，強調美國僅是不支持、但並沒有反對台獨。

外國人當然看清我們性格上的弱點，因此知道僅需採取一個小動作，就能獲得我們的過度反應。舉例來說，美國前駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)下台前夕，收到我們僑委會贈送的吉祥物台灣黑熊布偶，並在和蔡英文視訊時，讓它出現在鏡頭前，我們忽然覺得中華民國已和這隻黑熊布偶一樣，進入聯合國。美國前國務卿龐貝歐(Mike Pompeo)下台後將自己邊下西洋棋、邊吃鳳梨乾當點心的相片放在推特，許多台灣人就興奮不已，都不問為何他不在任內這麼做？東京奧運時，日本媒體用台灣稱呼中華台北隊時，一些哈日與親獨立場的網軍，突然覺得日本已經承認台灣獨立了。這些都是因為自信心不足，要靠一些甜言蜜語來支撐本身存在的理由和價值。

我手邊有個星巴克愛好者很想收藏的城市或國家馬克杯，絕大部分的台灣人都不知道這個英文為Baku的地方在哪裡，即使說明是外高加索國家亞塞拜然的首都巴庫，還是沒什麼人聽過。如果前幾個月當媒體訪問我談亞塞拜然與亞美尼亞的衝突時，我舉杯喝咖啡的影片傳到亞塞拜然，當地民眾是否會為之一振，認為台灣站在他們那一邊？（作者為政治大學國際關係研究中心兼任研究員）

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