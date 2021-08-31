筆者在同學推薦下，參加了幾次國民黨的營隊和工作坊，因緣際會與江啟臣主席有數面之雅，江有些舉動，會讓筆者覺得，還真不像在面對一個政治人物，反而比普通人更像普通人，江主席十分平易近人，套句庶民的語言就是接地氣。

以前的政治，總會讓人感覺很嚴肅，或是很多內幕，充斥著許多無法告人的秘密。但時代正在改變，過去要接觸政治方面的事務，只能透過書籍、報紙或是特定的新聞媒體以及電台，不過現在，只要打開手機，上上網，每天都有人在倡議公共事務，甚至動動手指，還可以留言，更能轉發出去讓更多身邊的朋友知道。所以，筆者也會認為，當今的政治人物，懂得放下身段，製造更多和民眾互動的機會，是非常重要的。

江身為國民黨歷屆以來，最年輕的黨主席，有些舉動確實會讓人耳目一新。筆者就從一盒肯德基套餐說起吧！當時正好是在國民黨革命實踐研究院所舉辦的活動，這次活動最終希望能夠讓一些優秀青年爭取到國民黨中央黨部實習的機會，而正好是晚餐時間，晚餐很有意思，吃的是肯德基套餐，江自己也拿了一盒，並加入了其中一組青年，一邊吃漢堡，一邊和這些年輕人聊聊對國民黨的看法，那動作並不是要做給媒體看的，不是那種只吃一口就閃人的作秀，而是一頓晚餐的完整時間，江吃漢堡的速度很快，可見江愛吃速食的傳言不假。雖然筆者不是該組成員，沒機會能和主席共桌，但那畫面在旁邊看，也還是覺得挺有意思的。筆者好像從沒看過政治人物有這種耐心和親民感。

而另外一次跟江有近距離接觸的機會，是在他的新書發表會上，因為地點離筆者的學校不遠，所以有同學找我去一起參加，可惜那天筆者有課，下課再趕過去時，現場早已經被人潮擠得水泄不通了，等輪到我能進去時，江的新書就已經被發光了，同學只拿了一塊加油板，叫我用加油板給江簽名，就將就一點。當時筆者很失望，但意外的是，要給江簽名時，他看我手上沒有書，竟然就索性拿了舞台上的展示書，跟旁邊的幕僚說，就拿這本簽給他吧！當下真的是由失望轉成感動，而且江還記得筆者之前有來參加過國民黨的活動，當下，我真的有點又驚又喜，無法言語。

如同筆者開頭所講的，現在的政治人物，需要有更多管道與民眾互動，增加曝光和觸及，才能推送更多政治理念，我們可以從很多政治人物上看到這點。江選在國民黨最危機、最失敗的時刻接任代理黨主席，必定也有他自己的規劃和理想。雖然筆者不敢斷言江就是做得最好的黨主席，但至少他展現了真誠和親民的一面，筆者認為這對國民黨未來的改變和發展，是非常重要的人格特質，國民黨未來想要爭取中間和年輕選民，想要改革，這樣的政治人物，是值得留下的。

（作者為國立台灣大學政治所學生）

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