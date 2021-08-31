台灣史研究者喜歡將1624年視為台灣命運的轉捩點。因為這一年，顏思齊率領一幫海商集團來台灣，在雲林、嘉義一帶開拓；隨後荷蘭被明朝海軍包圍，退出澎湖，轉到大員（現在台南）。故宮曾辦過的展覽，即聲稱這一年是「台灣的誕生」，然而事實果真如此？

事實上，荷蘭占據澎湖是1622年7月，本來他們想攻占的是澳門，被葡萄牙打敗，才退到澎湖。其目的，不是要開墾澎湖，而是想利用澎湖靠近福建的地形，作為港口，和明朝貿易，當然，也想藉機出去打劫馬尼拉的西班牙人。因為西班牙人藉由馬尼拉，和福建月港（現在的廈門）進行貿易，大賺其錢。

西班牙爽賺的原因是他們殖民中南美洲，在那裡開採銀礦，而明朝是白銀當貨幣，所以中南美的銀子運到馬尼拉，而月港的福建商人則帶著絲綢和瓷器等，來馬尼拉交易，兩邊都獲得大利益。明朝學者周起元稱，月港是「天子之南庫」，而西班牙則稱這一條航線是「黃金航線」。

談起大航海時代，過去學者總認為，是因歐洲航海技術的進步，地理大發現，因而促成了全球化的開端。此一時期也被稱為「世界經濟體系」的初建階段。然而，若從經濟角度看，原本為了找尋香料而航行到東方的歐洲國家，很快發現香料用量有限，不久即崩跌，因而真正能支撐起遠洋貿易的龐大開銷成本的，必須是有高經濟、高獲利價值的商品。於是絲綢、瓷器取代了香料，成為主要商品。明朝被稱為「白銀的墳墓」乃是因為出口的絲綢和瓷器，讓全世界的白銀大量流入中國。

荷蘭來澎湖，當然是為了搶絲綢瓷器的生意，所以要求明朝給予獨家貿易權。而1622年時，正是荷蘭與西班牙打獨立戰爭的時期，（附帶一句，荷西的獨立戰爭打了80年）所以搶生意也是在削弱西班牙的財政。然而明朝並不買帳。原因很簡單，明朝官員說：「荷西戰爭是你家的事，與我家貿易何干？我們平行交易，互不相涉。」結果荷蘭不甘願，出兵攻打明朝沿海，俘虜了商船、沿海居民，搶了貨物，還將人送去巴達維亞當奴隸賣。

明朝無法忍受，有意讓荷蘭退出澎湖，轉到大員做貿易。於是就有1623年荷蘭人到台灣做生意的遭遇。他們到台灣，才發現有另一個來自日本的福建海商李旦，他開船來收取去年訂的4000擔生絲。荷蘭人眼紅想買。但李旦告訴他，這是去年下的訂單，今年相約來交貨。所以你如果要，就今年下訂，明年取貨吧。

荷蘭沒辦法，只好乖乖下訂金。只是紀錄中，他們叫「貸款」。而李旦和顏思齊是合夥人，他們都是居住在日本平戶的福建海商。因此明朝高拱乾的《台灣府志》記錄顏思齊是在天啟元年（1621年）來台灣，就是非常有可能的。李旦在日本經商頗為成功，取得了德川家康的御朱印狀，可以用日本船商的身份合法進行海上貿易。只有明朝還不許日本船進入，所以他們都相約來台灣貿易。而且從1617年開始，已經進行了好幾年。

所以1624年，荷蘭到台灣的時候，顏思齊已經在台灣了。他有十幾條中式帆船，於是荷蘭就約他說，你願不願意，跟我們「去馬尼拉工作」，也就是去搶劫馬尼拉的西班牙人。他派出了鄭芝龍帶隊跟荷蘭合作，開啟了鄭芝龍的大海盜生涯。而鄭芝龍後來受招撫，成為跨國大海商，恰恰是鄭成功反清復明的根基。甚至鄭成功趕走荷蘭人時，他的說法也是：「我只是要來取回父親的故土。」

從顏思齊到鄭芝龍、鄭成功父子，這是決定台灣命運的關鍵，而顏思齊到台灣，正是1621年，距離今年，正是四百年。

連橫在《台灣通史》讚譽顏鄭二人是「手拓台灣之壯士」，今年是顏鄭開台四百0年，至今還不見有任何紀念的活動，實在是太對不起開台的先祖先烈了。然而嘉義、雲林、台南，這三個影響最深遠的縣市，能否有所作為，為台灣先民這一段勇敢開創的歷史作一個見證呢？

（作者為作家）