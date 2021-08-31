美國撤軍阿富汗在8月31日告一段落。為了化解台灣人民對於「今日阿富汗，明日台灣」的疑慮，外交部特別選在這天邀請美國前駐聯合國大使克拉芙特女士透過視訊發表演說，她表示，「台灣不是阿富汗」，而且「如果失去台灣，美國將失去亞太地區」。但美國總統拜登在阿富汗折戟後，美國在全球各地的盟友都對美國或多或少喪失了信心，卻是鐵一般的事實。

克拉芙特說，中國的《環球時報》社論將台灣和阿富汗相提並論，但台灣不是阿富汗，中共企圖將台灣與阿富汗相提並論，不僅誤導視聽，更具惡意；至於說民進黨政府抱持美國將協防台灣的想法是一廂情願，真是可恥。但克拉芙特的這番說法就能安台灣人民的心嗎？台灣人民很善良，但絕對不是笨蛋！

在狼狽撤軍阿富汗之際，美國副總統賀錦麗正訪問新加坡與越南，並重申美國對他們的安全承諾。拜登政府日前並首次派遣雙艦通過台灣海峽秀肌肉。拜登總統甚至親上火線，18日接受專訪時指出，「台灣一旦遭到侵略，美國將比照北約做出回應」。此話說得夠重，卻也有不少人認為這只是拜登的「口誤」。

此次阿富汗撤軍重創拜登的聲望，國際大環境現在對美國相當不利，拜登想讓美國盟友恢復信任，未來難度將非常之高。

首先，這次美國的盟國多認為，拜登對他們的傷害比前總統川普還更嚴重。主要就是川普頂多態度不佳，言語傷人，但拜登卻極少與盟國商量，只知一意孤行。因此，拜登要讓盟國恢復對美國的信心，就非改掉這個毛病不可。但拜登出任前總統歐巴馬的副手8年，如今得遂凌雲之志，「一朝權在手，便把令來行」，要他改掉這個獨斷獨行的毛病恐怕非常困難。

其次，阿富汗撤軍撤得如此狼狽不堪，不僅美國丟人現眼，連美國的盟國都感到意興闌珊。8月美國剛聯合英、德、荷，日、澳、印度等國在南海舉行聯合軍演。但未來拜登要進行聯盟行動可能得花更大的力氣與更多的籌碼，才能重整旗鼓了。

第三，拜登要重建盟國的信心固然不易，但要讓美國的夥伴恢復對美國的信任可能更為困難。從這次新加坡與越南領導人歡迎賀錦麗訪問的談話中已可看出，他們未來可能不會走「聯美反中」的路線，至少不會參加「反中聯盟」或「唯美是從」。

最後也是最重要的一個觀察點就是，在阿富汗重挫之後，如果拜登無法妥善處理這次盟友對美國的信任危機，美國未來會不會在全球戰略與外交上走向「自反而縮」？1975年越戰結束之後，美國在福特總統領導之下，雖未走向孤立主義，但卻走往「內縮」的道路，接近兩年之久，直到卡特入主白宮找到「聯中制蘇」的大戰略才有所改變。

台灣應審時度勢，從盟國對美國的信任動搖中，更看清楚依賴美國的風險；只會透過政治同溫層喊話壯膽，無視國際現實的變化，國家難以趨吉避凶。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）