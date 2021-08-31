總統蔡英文。(圖/本報資料照)

總統蔡英文搭乘行政專機南下高雄，探望綠營重要派系「湧言會」精神領袖、三立電視台董事長林崑海，高雄市長陳其邁、湧言會旗下立委趙天麟等人作陪。

總統府和高雄市政府都強調，這是蔡英文的私人行程，不便透露會面細節。既然是私人行程，那蔡英文有什麼理由可以堂而皇之搭乘公務專機？

一般公務人員若使用公務交通工具處理私人事務，肯定會遭到懲處，過去就有多起這樣的例子。如去年10月，刑事局電信偵查大隊第一隊副隊長陳鶴園，因涉嫌使用公務車載家人參加私人活動，經檢舉後他坦承犯案，台北地檢署認定他涉犯「詐欺得利罪」，須支付公庫10萬元罰款。

又如，前移民署署長楊家駿被媒體踢爆，以公務車搭載妻子假公務考察之名，實則是進行旅遊云云。媒體報導曝光後，他當天即遭內政部長徐國勇拔官。

按照法務部廉政署的規定，包括公務交通工具在內的公家財物，應用於公務，公務員若擅為私用，輕則違反行政規定，重則有觸犯《刑法》公務侵占罪之虞。然而，有了蔡英文的例子，以後這類事件，政府還罰得下去嗎？涉案當事人只要說，總統可以搭行政專機進行私人行程，其他公務員為什麼不能比照辦理？蔡英文是最高層級的公務員，竟帶頭違法，做了最壞的示範。

2005年6月，時任總統的陳水扁因兒子陳致中與黃睿靚文定，他便帶著全家搭乘行政專機前往女方家下聘。事後總統府表示陳水扁家族會支付所有費用，但專機是否適合做此用途，仍引發爭議。如今蔡英文則連要支付費用都不提，大剌剌地公器私用，惡劣程度較之阿扁，更是等而下之。