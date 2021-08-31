BNT疫苗終於要來了！從中央疫情指揮中心開放預約3天就有高達330萬人登記搶打BNT來看，不難想像民眾對這個首支得到美國FDA核發正式藥證的疫苗，有多麼期待。

購買一支得到WHO認證的疫苗，明明是一件對抗疫防疫、有益於國人健康安全的好事，然而，BNT疫苗能夠抵台，過程卻峰迴路轉、幾經波折，甚至數度瀕臨破局，真是讓人不勝唏噓；尤其教人不解的是，布局疫苗本來應該是政府的責任，但是民進黨政府對由鴻海創辦人郭台銘等民間人士發起捐贈疫苗的行動，卻一路架拐子，事前阻擋、事後搶功的自私幼稚，更是世所罕見。待疫情過去，這段捐贈疫苗的辛酸荒謬，應該會成為民進黨蔡政府執政風格的最佳註解。

其他政府都是想盡辦法爭取、搶購疫苗，對有國際認證的疫苗抱持著多多益善的態度，但是蔡政府卻是不斷把可能到手的國際疫苗往外推，彷彿生怕有疫苗進來。然而，當BNT疫苗終於能夠來台時，蔡政府卻又忙不迭地拿來「自肥」，先是開放第2類「中央及地方政府防疫人員」預約施打，繼而宣布讓18至22歲的年輕族群可以插隊，優先預約。蔡英文向來認為年輕人是其重要的支持者，當然不會放任這個族群成為疫苗孤兒。

然而，為了促成捐贈BNT疫苗順利來台，在面對自行政院長蘇貞昌、疫情指揮官陳時中以降的綠營政治人物，持續不斷的冷嘲熱諷，以及綠營名嘴和1450網軍的汙衊抹黑時，民間捐贈人士只能選擇把委屈往肚裡吞，不能跟這個政府計較，必須步步為營，小心謹慎，千萬別得罪蔡政府、絕對不能惹他們不開心，因為他們手中掌握了疫苗能否進來的生殺大權。

眾所周知，捐贈BNT疫苗最早是由郭台銘所提，而蔡政府為了稀釋郭台銘在疫苗捐贈這件事情上的影響力和功勞，硬是把台積電也拉了進來。對想捐贈疫苗的人來說，蔡政府需要面子，那就把面子做給政府無妨，因此包括郭台銘和慈濟等，莫不對蔡政府的終於放行，表現出「感恩戴德」的謙卑與喜悅，對蔡政府開口閉口、大言不慚的「公私協力」，捐贈單位則選擇微笑以對、不做辯解。疫苗能夠進來利益眾生就好，箇中曲折且先放下。

了解到蔡政府事事防著他，郭台銘乾脆順勢而為，當發現從中攔截到的一批BNT疫苗包裝上可能會出現「復必泰」或是「上海復星」的字樣時，郭董請台積電去向蔡政府說明，因為他知道如果是自己出面，那肯定會橫生枝節。

蔡政府別說罵不得、聽不得任何重話，根本就是要人家完全順著他、捧著他才行。民間人士想要捐贈疫苗、想要做好事，出錢出力還必須「照顧」蔡政府這一幫人敏感多疑、容易受傷的情緒，深怕政府一個不開心，就把疫苗捐贈的大門給關上了。

從捐贈BNT疫苗這件事看來，民間人士比民進黨政府更成熟，更有韌性，也更有彈性；最重要的是，他們顯然比執政者更在乎台灣人能不能打到好疫苗、健康安全能不能得到更周全的保護。

蔡政府就像是個時時刻刻需要呵護的媽寶，既驕傲又傲嬌，其器小哉，當然成事不足。

（作者為資深媒體人）