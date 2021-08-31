台日執政黨舉行「外交與防衛政策意見交流會」，民進黨定位為「準官方」的「一軌對話」，強調是台日關係的歷史性突破，但這次對話雙方與會者都是國會議員，並非外交及國防部會閣員，並不符合國際所謂「2+2」對話的定義，尤其這次對話未涉及漁民的漁權問題，顯示民進黨只關心意識形態，卻不重視民間基層實際生活的心態。

放棄台灣漁民權益

有別於國際間的「2+2會談」，此次會議由民進黨立委兼國際部主任羅致政、民進黨立法院外交及國防委員會立委蔡適應，與日本自民黨外交部會會長、「國防族」參議員佐藤正久、自民黨國防部會會長、眾議員大塚拓對口。

羅致政宣稱這次對話是日方發起，雙方共同討論外交、防務和地區安全問題，並在海巡議題上達成共識，將比照台、美《設立海巡工作小組瞭解備忘錄》，推動台、日的海洋巡護合作，共同對抗大陸海警。

不過，台灣漁民面對的更實際問題是捕魚權益，蔡政府推進台日非傳統安全合作的同時，不能忽略漁民的權益，但民進黨刻意忽視雙方重疊海域畫界及沖之鳥礁海域的漁業權爭端。日本若不能尊重台灣漁民在該海域的作業權益，台日關係對台灣漁民沒有實質助益。

事實上，台日執政黨之間的安全對話，早已存在於日本「七二年體制」中，只是相較於國民黨執政的鴨子划水，民進黨卻喜歡出口轉內銷，在國內政治上將之宣傳為台日關係提升，但具主權意涵的外交與安保合作，在台日關係中極為敏感，日本向來謹小慎為，以免損及日中關係。

佐藤正久坦言，台日未建立外交關係，因此不能進行官式交流，只能從事政黨間對話。佐藤對英國《金融時報》表示，會談是必要的，因為台灣的未來將對日本產生「嚴重影響」。自民黨外交部會2月間成立以台灣安保問題為主軸的「台灣政策討論項目組 」（台灣PT）即由佐藤正久領軍，於6月向自民黨總裁菅義偉提出政策建言，作為菅內閣施政參考。台日執政黨間的「2+2」會談即為該小組所建議，並付諸實踐。

日本雖為內閣制國家，但自民黨的政策意見不必然排上菅內閣的施政或立法議程，何況自民黨內不乏主張對中交往的有力人士或共同執政的公明黨，「台灣PT」的報告書並非黨內及執政聯盟一致的政策立場。揚棄一中政策框架，構築台、日軍事合作或推動的日本版《台灣關係法》立法，將解構「七二年體制」，並非自民黨共識。

然而，北京憂心台日關係存在從量變到質變的疑慮，美、日在台灣議題上的戰略協作，嚴重衝擊到中日關係的底線，成為「空前嚴重的事態」，在「台海有事」時，藉美日同盟進行大規模「聯合武裝干涉」，正逐漸成為日本的基本國策。換言之，美、日的「一中政策」有空洞化之虞，雙方聯手意圖阻斷兩岸統一的進程。

日本為反中而挺台

熱衷台日關係的佐藤正久出身日本自衛隊，嫻熟日本安保事務，曾任防衛省政務官、外務省副大臣，保守色彩鮮明，其認為「台灣有事」勢將波及日本，形成「日本有事」，台、日在安保上禍福與共，須喚起日本國民認識「台灣有事」。佐藤正久在會中表示，中國片面改變區域現狀，不僅影響台海安全，更牽動日本安全；自民黨眾議員大塚拓亦認為，台、日是命運共同體，為穩定區域安全，日本政府將增加相關防衛經費，希望藉此嚇阻中國。

台灣需要周邊國家的支持，國人樂見台、日執政黨推動對話。戰後以來，台灣始終與美、日友好，此外交基調藍綠別無二致，其差別在於國民黨執政時期，強化台日關係不以「抗中」為目的，亦無意干涉日本與北京發展關係，以期建構與中日關係平行提升的台日關係，而要求日本不以犧牲台灣換取對中關係的利益。

民進黨主政下的台日關係看似升溫，究其原因乃日本忌憚中國崛起，為「反中」而「挺台」，台灣儼然成為日本應對中國崛起，在美日同盟外的另一張牌，台日安保合作滿足的是日本的安全需求，卻使台灣成為日本對抗中國的前沿與南面的安全屏障，對台灣自身的外交及戰略安全未必有利，反而使位處美中對抗「戰略斷層線」的台灣只能被迫選邊，無法緩解兩岸緊張，維繫台海穩定。