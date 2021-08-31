9月1日是記者節，目睹台灣媒體經營環境日趨惡化，媒體應有的監督功能因屢遭政治打壓而淪喪，一點都感受不到這個彰顯記者職業榮譽的節日應有的快樂。

國家通訊傳播委員會（NCC）是民進黨破壞新聞自由的元凶，最近再度展現威權心態卻踢到鐵板。日前審查「鏡電視」與「台數科」兩家電視台申設案時，傳出主委陳耀祥強力護航，在審查前「關切」外部審查委員意見，NCC內部因而把外審委員名單與意見外洩，引發外審委員不滿，要求政風單位調查，結果當天會議無法討論此案，創下NCC外審罷審首例。

派系都想有新聞台

NCC罕見地在24小時內連發兩次澄清新聞稿，可見事態嚴重；鏡電視也發出聲明表示，媒體報導誤植為鏡電視引發爭議，此舉是「張冠李戴」。這些技術性的否認，只在枝微末節上做了某些澄清，反而更凸顯了背後更大的問題。如果說當天審議會上的爭議是「張冠李戴」，那麼，可見那個運作的「冠」的確存在，只是先戴到了來頭更大的鏡電視頭上；而且外審委員的名單與意見確有外洩的事實，也有委員因反彈而罷審，NCC的公信力與專業性再度自我糟蹋。

繼去年底悍然執意關掉中天新聞台，進而扶植華視進入52台後，此次又傳出陳耀祥積極介入，要求鏡電視非過不可的疑雲，一般社會大眾對此事或許不甚了然，但在深知其妙的政媒兩界卻已引發軒然大波。

這已非「前科累累」的陳耀祥首次「出包」，先前台數科新聞台換照時，陳耀祥就捲入關說，後來為硬塞華視進入52台時，也傳出公然請系統業者「喝咖啡」，此次不只被傳出要保鏡電視過關，連台數科外審委員的名單與意見都曝光。陳耀祥正式上任NCC主委至今不過一年兩個月，他為何總是身陷政治風暴？又是什麼樣的機關制度、政治風氣導致如此病態？

鏡電視的政商資源雄厚，特別是有來自英系黨政力量的支持，「台數科」背後則是與正國會少主林佳龍關係密切，深諳為官之道、擅察政治風向的陳耀祥特別用心表現、努力抓緊，全力配合上架，政媒界早已心知肚明。微妙的是，由於民進黨內各派系「大家都想要有新聞台」，鏡電視再度闖關，傳出是陳耀祥得到府方授權，才敢明著幹，但引發其他派系不滿，在審查會前先傳出NCC明天要公布初審結果，擺明要讓其「見光死」，才導致適得其反一鍋砸。

最好驅使的陳耀祥

回顧民進黨執政兩次至今，尤其是蔡英文這5年的電視台「經營」成績，早就超過國民黨老三台當年霸占電視圈的40年。民進黨有策略、步驟，更敢操控，從點到面，先開族群台，再開國際頻道，進而掌握新聞台。現在民進黨能影響的新聞台，從有線電視48台三立財經到58台的非凡財經共11個頻道中，最少超過8個頻道受民進黨管制或與其關係密切，可說宰制了70％以上的新聞區塊，但民進黨仍要全力進軍新的新聞台，更別說是另一大塊新興火熱的網路社群了。

政治企圖心、配合度都超高的陳耀祥，無疑是最好驅使的馬前卒，如果鏡電視及台數科兩個新聞台再取得執照，將是民進黨在台灣媒體戰略上的更大躍進；陳耀祥拉下中天，再送華視上52台，又幫兩個民進黨派系的新聞台過關，在民進黨內的發展必將更上層樓。

NCC應該是通傳產業的推動者、通傳秩序的維護者，如今卻不務正業，以媒體管理者甚至控制者自居，不僅管控媒體內容，還祭出關台手段，配合執政者打擊異己、壓制反對黨；更從原本定位為超然獨立的傳播主管機關，逐漸變成管控新聞、箝制言論的媒體東廠，甚至淪落成民進黨內派系爭權奪利、拓展地盤的鬥爭工具。從政治打手到派系鷹犬，這樣的NCC、這樣的政治主委，還要自我作賤、自甘墮落到什麼程度？難道還不該廢了嗎！

新冠肺炎疫情從去年至今肆虐以來，NCC大力整肅台灣的新聞輿論市場，導致反政府的異議少了許多，可說到處都是倡導「團結一致」護航執政黨的聲音，也確實讓蔡總統耳根清淨不少。但是台灣媒體過度傾斜，只見一片綠油油，重大政策少有輿論監督制衡的力道，對國家社會的發展是好是壞？值得國人靜下心來好好思考一番。