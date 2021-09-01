二OOO年，國民黨政府退到台灣五十年後，台灣的政治環境終於有了根本的變化。國民黨下台了，台灣完成了政權輪替，主張台獨的民進黨上台。在此之前，蔣經國的繼承人李登輝替台獨作了大量鋪路的工作，他說他憎恨國民黨，他懷念日本人的統治，他鼓勵日本人起來夾擊中國，他修改了歷史教科書，更改了漢語拼音。他想搬走一切中國的東西，他說，台灣與中國是兩個國家。直到美國人趕來叫他閉嘴。

十多年來，李登輝矯中過日，結果，台獨成了中間路線。

當台獨即將實現時，美國人喊停了，因為中國人可能被迫要以武力保衛其領土完整，美國人不願因此與中國攤牌。

中國為了要爭取和平穩定的發展環境，雖然對台灣的分裂傾向感到心急，仍然決定還是「聽其言、觀其行」，繼續忍耐與等待。

台灣這艘船，政治上是開足了馬力向外衝，但文化同質和經濟依存的潮水又把它衝向大陸。逆潮頂浪衝了十多年，台灣人疲倦了，渾身盡濕。當那些主張台獨的人進入了駕駛艙時，他發現船很難再開出去了，放上了一檔，也只是僵在那兒，一旦換檔，船又向原來的起點漂。台灣就在焦慮起伏中，迷失了方向。

2001年，金門縣政府舉行慶祝儀式，慶賀官方訪問團首航廈門，並施放和平氣球，為金廈小三通開啟兩岸友誼橋樑。（本報系資料照片）

大陸，就像一塊巨大的磁石，吸引著台灣靠過去，台灣政府要「戒急用忍」，人民忍不住了，政府反對「三通」，人民也想不通。人民厭倦了文字遊戲，人民要求直來直往。

媽祖，台灣民間的最大信仰。這位海上女神，當年因保佑福建人民渡過海峽的黑水溝來到台灣而受人供奉，現在，她想回家鄉泉州，卻要坐飛機繞道廣東，神竟保佑不了自己。人，無法再忍受了。

咫尺天涯的荒謬，金馬人受夠了。他們要求與大陸的直接來往，他們不要再偷偷摸摸。他們本是岸邊的一座燈塔，但多年來，加在它身上的形容詞，反共啦、民主啦，只是使它窒息，只是使它陰暗。它不要擔負那麼多的包袱，它只要自由地在這片淺灘中來往，回家？出海？福建？台灣？只要門門對開，人人同安就好。

這樣小小的要求，被稱 做「小三通」，二０００年元旦，金馬人民獲准直航對岸，兩岸政府並未就此直航達成任何的安排，只是，台灣不再以政治阻撓金馬人民的這點經濟願望。大陸，原本門就是開的，現在，更歡迎家人間的方便來往。小三通，只是金馬與對岸小額貿易的除罪化，它只是追認事實，一如當年台灣開放探親一樣。

2001年，由金門縣長陳水在率領的小三通首航團，登「陸」廈門和平碼頭，廈門市金門同胞聯誼會成員並在碼頭外拉布條歡迎。（本報系資料照片）

眼看著，金門與馬祖即將與大陸做更深的經濟統合，它會成為香港與新界一樣。當島上駐軍已成為觀光景點時，駐軍也已無任何意義。這裡，和平早已實現。對那反對統一的人來說，金馬成了燙手山芋。

這條纜繩必須砍掉，否則，它會把台灣牢牢繫在這個福建省的小島上，成為兩岸恢復直接關係的一個管道。族同情同同安同，重建中國認同豈不是使台獨的幾十年努力功虧一簣？

金馬，從來就沒屬於台灣省，它是福建省的轄地。台灣省要獨立，這塊中國的土地必須還給中國。

問題又回到原點，中國的土地不止金馬，還有台灣，台灣承認一個中國，繼續統治金、馬、南沙群島可以；不承認，那中國必須收回台灣的治權。

2001年，慶祝金廈小三通，金門縣當地民眾首先展開交流。（本報系資料照片）

問題又回到戰爭年代，回到一九五八年，回到一九四九年。本來，這只是個內戰遺留的問題，現在，它還涉及了外侮的問題。它可追溯到上上一世紀，一八九四年，中日甲午戰爭……。

當我們回顧近代的台灣史之前，我們仍要向前看一點，當台灣人從金馬直接進入大陸以後，人們要問：我們為什麼還不能從台北直飛上海？為什麼不能北飛，還要南繞？

或許，還是潮水的力量大，人為的鴻溝終還阻止不了海峽兩岸的統合。我們祈禱媽祖，保佑這一過程的平順，就像她在幾百年前保佑這一帶海域的中國人一樣。（系列完）