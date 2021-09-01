「歡迎來到樂導直播間，今天我們為大家挑選了……」上海聖博華康文化創意投資股份有限公司品牌總監、新媒體負責人阿樂記不清這是自己的第幾場直播，但觀看量和銷售量與往常一樣超過了他的預期，預售品類甚至超過了計劃的30%。

阿樂本名邱慶齡，生於台灣屏東，之所以在直播間稱自己為「樂導」，是因為他曾是台灣綜藝圈的導演「大咖」。受父輩影響，自台北商業大學企業管理系畢業後，阿樂「跨界」傳媒行業，從財經記者起步，幾年後又轉戰綜藝圈，從助理、記者到導演、製片人、總監，直到成為總導演。

而立之年，成為台灣綜藝節目總導演，阿樂一路順風順水。但他沒有想到，自己的人生會因為大陸一檔音樂類綜藝節目而改變航向。

2011年，阿樂在台北出差時，看到了綜藝節目《中國好聲音》。除了新穎的節目形式，龐大的製作團隊、先進的製作設備、充裕的資金支持、令人驚歎的收視規模、豐富多元的周邊產品開發等都讓阿樂歎為觀止，於是他決定放下一切到大陸看看。

在充分瞭解大陸的綜藝市場後，阿樂第一站選擇了湖南，隨後他又落腳福建、浙江等地。在這段時間裡，阿樂不僅感受到了大陸綜藝產業鏈的專業性和高速發展，找到了更好發揮才能和經驗的舞台，他也用空杯的心態不斷學習。

《快樂男聲》《十二道鋒味》《來吧冠軍》《嚮往的生活》《青春旅社》……這些在大陸擁有不錯收視率的選秀類、美食類、體育類綜藝節目和真人秀，背後都閃現著阿樂的身影。

然而，2020年的新冠肺炎疫情打亂了阿樂原本的計劃，也讓他開始追逐自己的「直播夢」。阿樂籌劃的大型健康競技成長真人秀《肌戰》全球海選因疫情被迫擱置，隨後他很快找到變通之法：改道「線上」。他與大陸傳媒機構聯手策劃「宅家運動會」，邀請30多位藝人帶著家人、寵物上線，通過「雲喊話」方式邀請好友一起挑戰6項居家運動。

製作費減半，收視率卻大幅上升。出乎意料的效果讓阿樂感受到「線上」的魅力，也讓嗅覺敏銳的他發現了更大機會。「這幾年大陸電子商務風生水起，人們越來越喜歡上網購物。特別是疫情下『非接觸式』消費催熱直播帶貨，這個市場值得好好深耕。」阿樂說。

從綜藝轉型到直播，阿樂也曾被昔日的同行質疑：為何要轉到直播行業？直播行業有何專業性？但一年多時間裡，阿樂不斷「試水溫」。通過和直播達人薇婭、李佳琦、全球旅行達人「雷探長」等「網紅」合作，阿樂堅信，直播是一件非常專業的事情，「其實它就像一個綜藝節目，燈光、舞美、運營、選品、配樂、播出，一一都是很講究的。就我來看，直播與綜藝節目等級是一樣的。」

此外，阿樂還嘗試將直播帶貨嵌入自己拿手的綜藝節目。除了各大品牌的商務推廣，疫情下各地滯銷的農產品也在阿樂幫助下亮相直播間，這讓本是農家子弟的阿樂頗有成就感。

在大陸獨自闖蕩多年後，阿樂在福建遇見了心儀的女孩。因工作結緣，他和海峽衛視編導梁乃娙步入婚姻殿堂。由於太太一句「好男兒志在四方」的鼓勵，在福建安家的阿樂來到了上海。

如果說當初到上海有一半是太太的激勵，那麼現在阿樂則完全沉醉於「魔都」的魔力中。對阿樂來說，上海不僅是更廣闊的舞台，而且跟台灣家鄉沒有太大差異。「到上海之後，感覺就很像我當初從屏東鄉下家到了台北的感覺。台北曾經是我在台灣最想去的地方，而上海就是我從台灣過來最想要去的城市。」阿樂說。

從台灣綜藝導演到大陸電商推手，從屏東帥哥到福建女婿……天生愛折騰的阿樂不知道這會不會是自己的最後一次轉型，但他確定要把自己的「轉型」故事傳播出去，希望為更多台灣青年提供示範。

眼下，阿樂正著手實施新的計劃：在公司旗下的波特營創意園打造兩岸「網紅」孵化基地，扶持渴望通過直播創業的年輕人，特別是為有志於到大陸發展的台灣青年提供築夢舞台。阿樂還打算製作一檔自媒體節目在兩岸及海外社交平台播出，借由自己的視角呈現大陸經濟社會發展的方方面面。（繆璐/記者）

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